Colo Colo se impuso por penales a Olimpia (4-3) y debutó con éxito en el torneo amistoso de pretemporada Serie Río de La Plata 2026, duelo en el que el arquero Fernando De Paul fue la gran figura en la tanda desde los 12 pasos.

El encuentro fue 0-0 en el tiempo reglamentario y regaló opciones para ambos equipos. El Popular fue de menos a más y finalmente tuvo buenos momentos de la mano de Javier Correa y Lucas Cepeda.

Arturo Vidal jugó como líbero y mezcló buenas con malas acciones, aunque generalmente se vio sólido.

⚽ Los goles de Olimpia – Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026

En los 90 minutos no hubo goles, por lo que todas las conquista se produjeron en la definición desde los 12 pasos: Arturo Vidal comenzó pateando para Colo Colo y su remate fue potente al centro del arco, algo que no intuyó el arquero Gastón Oliveira.

Luego convirtieron Javier Correa, Leandro Hernández y Esteban Pavez, aunque el jugador más destacado fue el arquero Fernando De Paul al atajar dos penales que permitieron a los Albos celebrar en su estreno en la pretemporada.

SE LO LLEVÓ EL CACIQUE: De Paul tapó el penal de Pérez y Colo-Colo le ganó a Olimpia en la Serie Río de La Plata.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TRIWnU1PIM — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

📊 Estadísticas de Olimpia – Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026

Colo Colo no tuvo el manejo de la pelota en este partido: fue más bien repartido con una ventaja de 51 contra 49 por ciento a favor de Olimpia.

El Cacique sí tuvo más remates totales, con 13. Ocho de ellos fueron a portería, imponiéndose a los 11 y cinco que registraron los paraguayos.

Los córners también estuvieron inclinados para el elenco albo, con cuatro contra dos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026

El próximo partido de Colo Colo será este domingo 18 de enero a las 21:00 horas contra Alianza Lima, otra vez por la Serie Río de La Plata.

Luego el miércoles 21 de enero chocará con Peñarol a la misma hora y el mismo torneo, todo esto antes del debut oficial en el Campeonato Nacional 2026 que será el último fin de semana de enero contra Deportes Limache, en condición de visita.