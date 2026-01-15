Colo Colo debutará oficialmente en la temporada 2026 cuando enfrente a Olimpia de Paraguay en el estadio Luis Franzini de Montevideo por la Serie Río de la Plata, en lo que marcará la primera prueba de fuego para Fernando Ortiz tras semanas de trabajos en Pirque.

​Los Albos llegan con la ilusión de sumar minutos de competencia tras una exigente pretemporada que incluyó doble turno durante dos semanas. El Tano tendrá por fin la oportunidad de debutar con sus tres refuerzos confirmados: Joaquín Sosa y Matías Fernández asoman como titulares en el esquema táctico que preparó el estratega argentino. Javier Méndez, por su parte, podría tener minutos desde el banquillo, ya que no ha trabajado con normalidad debido a su reciente llegada al club.

​Olimpia, dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, no es un rival menor. Los guaraníes están en fase de conformación del primer equipo y solo jugaron partidos de entrenamiento frente al Sportivo Trinidense.​

​Colo Colo jugará la Serie Rio de la Plata como antesala para el inicio del Campeonato Nacional programado para el último fin de semana de enero ante Deportes Limache, duelo al que el equipo espera llegar en óptimas condiciones físicas y tácticas. Luego de Olimpia, el Cacique enfrentará a Alianza Lima el domingo 18 y cerrará su participación uruguaya ante Peñarol el miércoles 21.

⚪⚫ Formación confirmada de Colo Colo

Fernando Ortiz apostará por un 3-5-2 obligado tras la ausencia de último:

Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

⚫⚪ Formación confirmada de Olimpia

Vitamina Sánchez presentará un 4-3-3 ofensivo:

Gastón ​Olveira, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Alfaro, Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira, Iván Leguizamón

⏱️Colo Colo vs Olimpia, minuto a minuto