La U de Chile continúa trabajando en el mercado de pases. Los azules ya han reforzado algunas zonas de la cancha y se espera que puedan llegar nuevas incorporaciones en los siguientes días.

Sin embargo, así como unos llegan, otros se van. El nuevo entrenador del equipo, Francisco Meneghini, no tiene contemplados a algunos jugadores en su planificación, por lo que deberán buscar club.

Entre los cortados por ‘Paqui’ se encuentra una de las promesas de los universitarios, el cual tiene conversaciones avanzadas para cambiar de aires y partir a otra institución de Primera División que ve con buenos ojos sumarlo a sus filas.

🔵 Promesa de U de Chile cerca de reforzar a club de Primera División

El jugador en cuestión es Flavio Moya, volante de 20 años, que según reveló RedGol tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Deportes Limache.

De acuerdo al citado medio, el joven mediocampista de los azules es uno de los deseos de los tomateros, puesto que necesitan a un jugador para computar los minutos sub 21 exigidos en las bases.

La idea del equipo que dirige técnicamente Víctor Rivero es conseguir un préstamo por el futbolista. Moya tiene contrato con el Romántico Viajero hasta diciembre del 2027, por lo que en caso de que sea cedido, debería retornar al Centro Deportivo Azul al término de la temporada 2026.

⚽ Los números de Flavio Moya el 2025

Durante el 2025, Flavio Moya disputó un total de 13 partidos: 9 por el Campeonato Nacional, 2 por la Copa Chile, 1 de Copa Libertadores y uno en la Copa Sudamericana. En ellos jugó un total de 435 minutos, anotó un gol y aportó una asistencia.

El mediocampista, además, vio acción con la selección chilena sub 20. Con La Roja jugó 82 minutos en un amistoso frente a Estados Unidos y disputó 45 minutos en la derrota por 2-0 ante Japón en el Mundial de la categoría jugado en nuestro país.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas las novedades de la U de Chile y todo lo que ocurra con el mercado de pases de los azules.