Luego de varios días de espera a que se hiciera oficial en U de Chile finalmente anunciaron el fichaje del uruguayo Octavio Rivero para este 2026, un refuerzo que se suma a Eduardo Vargas para potenciar el ataque de los azules en una temporada que tiene como gran objetivo lograr el título del fútbol chileno y repetir la buena participación internacional que tuvieron la pasada temporada.

A través de redes sociales la U comenzó jugando con una serie de publicaciones un tanto enigmáticas para dar a conocer la incorporación de Rivero, revelando también que el atacante de 33 años ocupará el número 9 que dejó vacante la reciente salida del club de Leandro Fernández.

👍 Dedito para arriba en la U con la llegada de Octavio Rivero

La llegada de Rivero a U de Chile contó con cierto suspenso por la demora que hubo para que se destrabara su salida del Barcelona SC de Ecuador, incluso se habló de que el delantero podía ir al fútbol colombiano debido a una mejor oferta que la de los azules, algo que finalmente tomó otro rumbo.

Finalmente esta jornada de domingo el conjunto universitario oficializó el fichaje de Octavio Rivero. “Actitud, jerarquía y goles. ¡Bienvenido al Romántico Viajero! Octavio Rivero ya es azul“, señalan en la publicación sobre esta movida.

“Estamos felices de anunciar que Octavio Rivero ya es jugador de Universidad de Chile de cara a esta temporada 2026. El experimentado delantero uruguayo se integra a nuestro club con un contrato por dos temporadas y se suma así a Eduardo Vargas y Lucas Romero como refuerzos del equipo dirigido por Francisco Meneghini”, detalla el comunicado publicado por la U.

Por su lado, Rivero tuvo sus primeras palabras como refuerzo azul mencionando que: “Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr. Es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este club tan grande. Estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante”.

Actitud, jerarquía y goles ⚽️ 🇺🇾 pic.twitter.com/qacJSSBxQ8 — Universidad de Chile (@udechile) January 11, 2026

📊 Los números con los que Octavio Rivero llega a U de Chile

Rivero llega en buena forma y con harto rodaje a la U luego de un positivo 2025 junto a Barcelona de Ecuador, por lo que puede ser un aporte importante al equipo que dirige Francisco Meneghini.