En un mercado de pases que prometía una gran noticia para el fútbol chileno, el arribo de un atacante extranjero con pasado en el Campenato Nacional parecía inminente. La dirigencia del club ya se había movido y el hincha estaba ilusionado.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas. Una señal directa desde Ecuador terminó por frenar el traspaso, al menos por ahora. La situación se tornó compleja y el jugador, que ya se veía de vuelta en Chile, deberá seguir otro rumbo.

⚠️ Octavio Rivero y la traba que lo aleja de la U de Chile

El atacante uruguayo Octavio Rivero no llegará a Universidad de Chile, pese a que todo apuntaba a su inminente repatriación. Según reveló el programa Fútbol 17 de Ecuador, Barcelona SC habría pagado los 540 mil dólares correspondientes al vínculo del delantero, y de esa forma, asegura su continuidad en el club.

El jugador, que ya había solicitado su salida para negociar como agente libre, fue citado para presentarse el próximo miércoles 7 de enero a los chequeos médicos de pretemporada. De hecho, su pase estaría tasado entre 1.5 y 2 millones de dólares, según la misma fuente.

Esto representa un duro golpe para el elenco azul, que desde hace más de un año venía trabajando silenciosamente para asegurar el regreso del atacante al fútbol chileno. Ahora, cualquier club interesado en Rivero deberá negociar directamente con Barcelona SC.

🔵 La U de Chile pierde una carta ofensiva clave para 2026

Rivero era prioridad para el plantel que prepara la U de Chile para 2026, y su fichaje respondía a un perfil buscado por el nuevo cuerpo técnico. Su experiencia en el fútbol nacional y su historial goleador eran argumentos suficientes para apostar por su regreso.

No obstante, esta movida desde Ecuador cambia el panorama por completo. El club chileno, con un presupuesto contenido y sin margen para pagar cláusulas elevadas, deberá buscar otras alternativas ofensivas en el mercado.

🧾 Qué sigue ahora para Octavio Rivero

Mientras tanto, Rivero deberá presentarse en Guayaquil y ponerse a disposición del técnico de Barcelona. El hecho de que el club haya desembolsado la deuda pendiente fortalece su postura contractual, aunque una eventual cesión no estaría descartada, siempre que haya interés formal.

Desde Ecuador señalan que el club no cierra la puerta a una posible salida, pero bajo condiciones muy distintas a las que la U de Chile tenía contempladas. Por ahora, su retorno al fútbol chileno queda completamente en pausa. Sumado a que Atlético Nacional de Colombia también preguntó por el delantero, pero a diferencia de los Azules, podría pujar por la transferencia del pase del jugador y no esperar una salida libre.