La U de Chile ya tomó la decisión de renovar su delantera en el próximo mercado de pases. Los azules estaban obsesionados con Felipe Mora, pero el ex azul renovó con Portland Timbers hasta 2026.

Los otros nombres que tienen en carpeta son los de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, otra obsesión de Azul Azul y a quien han tratado de fichar en dos oportunidades.

Parece que la U tendrá que volver a actualizar sus carpetas y salir a buscar más opciones, porque el goleador uruguayo de 33 años tendría su futuro asegurado fuera del Barcelona de Ecuador, pero lejos de la U de Chile.

❌ Rivero fuera del alance de la U de Chile, otra vez

Octavio Rivero tendría su futuro “prácticamente hecho” en un club de Colombia, según reveló el periodista peruano Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a Mano'. Esta información surgió cuando equipos peruanos consultaron por el goleador uruguayo y recibieron una respuesta categórica sobre su destino ya definido.

Loret de Mola fue específico: “Hubo un sondeo de la ‘U' (Perú) para ver cuánto cuesta el uruguayo Octavio Rivero, delantero de Barcelona de Guayaquil. Lo que le respondieron al cuadro crema es que el futuro del jugador (Rivero) está prácticamente hecho en Colombia. Es una alternativa que, entiendo, ya no va”.

🔴 Los delanteros que salen de la U de Chile

U de Chile enfrenta una salida masiva de sus tres principales referentes ofensivos, generando un vacío que debe ser cubierto con múltiples incorporaciones de calidad si aspiran a competir en copas internacionales en 2026.

Delanteros que dejarán la U:

Nicolás Guerra : no renovarán

: no renovarán Rodrigo Contreras : finaliza préstamo y no ejercerán opción de compra

: finaliza préstamo y no ejercerán opción de compra Lucas Di Yorio: finaliza préstamo de Atlético Paranaense y no renovarán préstamo

Esta triple salida obliga a Azul Azul a invertir fuerte en ataque, como reconoce internamente la propia dirigencia. El problema es que los candidatos prioritarios se han ido cayendo uno tras otro, dejando a la U sin plan B claro.

💔 ¿Qué pasó con Felipe Mora?

Felipe Mora renovó con Portland Timbers hasta 2026, cerrando definitivamente la puerta a un regreso que la U de Chile había soñado durante meses. Mora representaba el fichaje simbólico perfecto: fue campeón con la U, con experiencia internacional, goleador probado en MLS.