Universidad de Chile ya piensa en el próximo mercado de pases. Los azules, que ya han renovado a algunas de sus principales figuras, esperan sumar nuevas piezas al plantel para reforzarlo de cara a las distintas competencias que enfrentará el 2026.

Una de las zonas que quiere refrescar el equipo dirigido por Gustavo Álvarez es la ofensiva, puesto que se espera que algunos de los delanteros partan al término de la temporada.

En ese contexto, surgió el nombre de Felipe Mora como una de las posibles incorporaciones para la próxima temporada. El retorno del delantero es un viejo anhelo del club, sin embargo, en las últimas horas los universitarios recibieron una dura noticia.

😱 Felipe Mora le da un portazo a la U de Chile

Si bien se especuló que Universidad de Chile le haría un ofrecimiento formal a Felipe Mora para convencerlo con regresar al club con el que salió campeón en 2017, los azules sufrieron un duro golpe.

El atacante chileno culmina contrato con Portland Timbers a fines de diciembre, sin embargo, recientemente renovó su vínculo, por lo que seguirá ligado al equipo de la MLS.

Ned Grabavoy, director general del elenco estadounidense, confirmó el acuerdo con el delantero nacional. “Con Diego Chara ejercimos la renovación, al igual que con James Pantalla y Felipe Mora. Creo que cubrimos a la mayoría del grupo. El anuncio oficial del plantel se publicará en los próximos días”, dijo en conferencia de prensa.

⚽ Las opciones que maneja U de Chile en el ataque

De esta forma, el retorno de Felipe Mora queda descartado para el 2026, por lo que la U de Chile seguirá esperando para repatriar al goleador.

Por ello, la gerencia deportiva del elenco universitario deberá buscar otras opciones para reforzar el ataque.

De acuerdo a las últimas informaciones, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero estarían en carpeta de Azul Azul. Sin embargo, el primero tendría como prioridad vestir la camiseta de Colo Colo en caso de volver a Chile, mientras que el segundo es pretendido por distintos equipos en Sudamérica, lo que complicaría su arribo a nuestro país.

