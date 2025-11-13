El Campeonato Nacional entró en su recta final, por lo que los diferentes clubes comienzan a mirar al mercado de pases que se avecina. Con Colo Colo y la Universidad de Chile pensando en reestructurar su plantel, se espera que en la próxima ventana haya varios movimientos.

De hecho, según se conoció recientemente, albos y azules ya fijaron sus ojos en un mismo jugador: Juan Martín Lucero, delantero argentino de Fortaleza que podría retornar a nuestro país.

Sin embargo, al ‘Gato’ se podría sumar un nuevo jugador que podrían pelearse los dos elencos más ganadores de nuestro país, puesto que un exseleccionado tendría como prioridad arribar a Chile.

😱 El exseleccionado nacional que quiere jugar en Colo Colo o la U de Chile

Se trata de Gabriel Arias, portero chileno que milita en Racing de Avellaneda de Argentina, pero que perdió su puesto de titular indiscutido en la Academia, por lo que busca cambiar de aires.

A sus 38 años, el guardameta mira de reojo la opción de colgar los botines, pero antes quiere sumar un nuevo paso en su carrera: jugar en Chile. Aunque aún no tiene claro dónde, el golero tendría a Colo Colo y la U de Chile como sus prioridades.

🧤 Gabriel Arias se debate entre Colo Colo y U de Chile

Así al menos lo reveló el periodista de Planeta Racing Club, Iván Codevilla, quien aclaró que “Gabriel Arias está más afuera que adentro de Racing”.

“La oferta de renovación es por un año más, pero su intención es ir a la Universidad de Chile o a Colo Colo y retirarse jugando”, precisó el comunicador.

Arias termina contrato con el elenco de Avellaneda en diciembre próximo, por lo que podría negociar como jugador libre con albos y azules, lo que podría facilitar su arribo a nuestro país.

📊 Los números de Gabriel Arias el 2025

Durante la presente temporada, Gabriel Arias ha jugado un total de 31 partidos con la camiseta de Racing. En ellos, ha recibido 27 goles y ha logrado mantener su portería en cero en 14 ocasiones.

🔗 Todas las noticias relacionadas al mercado de pases del fútbol chileno las puedes encontrar en Al Aire Libre.