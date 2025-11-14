El mercado de verano sigue teniendo novedades para U de Chile, y es que si bien falta tiempo para que se abra una nueva ventana de pases son varias las opciones que rondan para ponerse la camiseta de los azules a partir del 2026, algunos de la talla del ex Colo Colo Juan Martín Lucero o el otrora seleccionado nacional Gabriel Arias.

Así las cosas, en este contexto es que en las últimas horas desde México adelantaron otro nombre que puede convertirse incluso en el primer fichaje de la U para el 2026, nada menos que un viejo conocido e incluso formado en las inferiores del cuadro laico.

🔄 Un canterano de la U puede pegar la vuelta al club en 2026

Entre las alternativas que barajan en U de Chile para armar su plantel de la próxima temporada surgió la del defensor nacional Igor Lichnovsky, y es que en tierras mexicanas avisan que el zaguero de 31 años es objetivo del equipo estudiantil para el próximo año.

Fue el portal partidario del Club América, América Monumental, los que indicaron que ” El central despierta un gran interés en el conjunto azul, que mantiene vivo el sueño de volver a verlo vestido con el uniforme del equipo que lo vio nacer como futbolista”.

Es más, el citado medio incluso alude a una declaración directa desde la interna de la U, donde les comentaron que: “Es un jugador de la casa y está muy identificado con estos colores (…) Tiene una calidad que quisiéramos tener en nuestro equipo“.

Lichnovsky aparece como objetivo azul para la próxima temporada/ © IMAGO

⚽ ¿Cómo está la actualidad de Lichnovsky en el América?

El presente futbolístico de Lichnovsky en las Águilas no es el más auspicioso, donde después de superar una larga lesión que lo tuvo solo ha visto acción en siete partidos en el Apertura mexicano, acumulando 473′ minutos entre estos encuentros.

Partidos jugados: 7

Goles: 1

Partidos como titular: 5

Minutos en cancha: 473′

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Igor Lichnovsky?

Otro punto a considerar en la U si es que pretenden ir a la carga por el otrora mundialista sub 20 es que tiene contrato vigente con América hasta 2027, además de un valor de mercado aproximado al millón de dólares, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.