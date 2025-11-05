La U de Chile vive horas clave. Este miércoles, el directorio de Azul Azul se reunirá para abordar la situación de Gustavo Álvarez, en medio de tensiones internas que vienen arrastrándose hace semanas. Según distintas versiones periodísticas, incluida información conocida por Al Aire Libre, una parte de la mesa directiva considera que el ciclo del técnico está cumplido y ya evalúa escenarios para el 2026.

Pero mientras el futuro del entrenador se discute, la planificación no se detiene. En el Centro Deportivo Azul ya circula el nombre de un defensa central con historia en el club, hoy en la Liga MX, donde perdió terreno y se encamina a una salida. Su perfil gusta, su situación contractual abre una ventana y su nombre vuelve a carpeta en La Cisterna.

⚽️ ¿Quién es el defensor que la U de Chile apunta como posible primer refuerzo para 2026?

Se trata de Igor Lichnovsky, zaguero formado en la cantera azul y actualmente en el América de México. El defensor ha vivido una temporada compleja: tras una grave lesión y la posterior vuelta, quedó relegado en la consideración del entrenador André Jardine y no sería considerado para el próximo ciclo.

Según reportes desde México y confirmaciones que pudo acceder Al Aire Libre, su salida en diciembre es un escenario real. Y cuando eso ocurre, su nombre aparece de inmediato en el radar de la U.

🔥 ¿Por qué la situación de Lichnovsky en la Liga MX abre una oportunidad para la U de Chile?

Porque América no lo incluiría en su proyecto 2026 y buscará darle salida para liberar cupos de extranjeros. Eso sí, esto ha despertado interés desde Pumas UNAM, lo que podría generar una competencia directa por sus servicios. En la U lo miran desde hace tiempo: liderazgo, conocimiento del entorno, formación azul y capacidad de sostener una defensa en momentos de presión.

No es un nombre improvisado: siempre ha estado en carpeta, y esta vez, el escenario es distinto.

💙 ¿El sueldo de Lichnovsky es asumible para la U de Chile?

Sí. El jugador percibe alrededor de US$ 360 mil anuales, cifra manejable para el presupuesto azul si América facilita su salida sin pedir una venta elevada.

La dirigencia entiende que la negociación depende de dos factores clave:

Si otro club mexicano ofrece más dinero

La voluntad del jugador de regresar al club donde se formó

Y en la interna creen que el sentido de pertenencia puede pesar.

🏆 ¿Cómo fue el paso de Igor Lichnovsky por la U de Chile?

Lichnovsky debutó profesionalmente en la U de Chile y disputó 54 partidos oficiales entre 2011 y 2014, período en el que levantó tres títulos nacionales y se consolidó como una de las grandes promesas defensivas del club.

Su crecimiento fue rápido: pasó de ser una alternativa juvenil a transformarse en un defensa titular en la última línea azul, destacando por su anticipación y capacidad de salir jugando.

📊 Números de Igor Lichnovsky en la U de Chile

Temporada Competición Partidos Goles 2011 Campeonato Nacional 4 0 2012 Campeonato + Copa Chile + torneos internacionales 20 2 2013 Campeonato + Copa Sudamericana 8 0 2013-14 Campeonato + Copa Chile 22 2 Total U. de Chile — 54 4

Media goleadora: 0,07 goles por partido

(Dato relevante para un zaguero: aportó en pelota detenida y duelos aéreos).

🥇 Títulos que ganó en la U

Campeonato Nacional 2011 Clausura

Campeonato Nacional 2012 Apertura

Copa Chile 2013

Los plazos se alinean con el mercado de diciembre, cuando América formalice salidas y la U defina su proyecto deportivo —incluyendo el futuro del entrenador.

