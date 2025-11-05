Universidad de Chile sufrió un importante declive futbolístico en las últimas semanas. Los azules no solo quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, sino que también perdieron terreno importante en el Campeonato Nacional.

Por esta razón, la dirigencia de Azul Azul ya proyecta el 2026, donde esperan poner fin a más de ocho años sin títulos de Primera División. Sin embargo, uno de los aspectos que mantiene preocupado a los hinchas es quién comandará al equipo ante los rumores de una posible partida de Gustavo Álvarez.

Si bien el DT tiene contrato por todo el 2026, en las últimas horas surgió la información que desde el interior de la directiva están empujando para que Álvarez deje el club al término de la temporada.

😱 Revelan qué pasará con Gustavo Álvarez en U de Chile

El pasado martes, el periodista Francisco Caneo de Radio Cooperativa aseguró que hay un grupo de directores de Azul Azul que quieren fuera a Gustavo Álvarez. “Que se vaya, ojalá que llegue otro club y lo saque o hay que negociar su salida”, es lo que han expresado en la interna de la concesionaria, según el comunicador.

Esto fue respaldado por el periodista de Espn, Pablo Ramos, quien derechamente aseguró que el estratega no continuará en la Universidad de Chile el próximo año y que incluso su equipo de representación ya busca su próximo destino.

El profesional aclaró que la salida del DT se debe a las profundas diferencias que ha tenido con la dirigencia, las cuales provocaron un quiebre que es difícil de remediar. De hecho, según pudo averiguar Al Aire Libre, el directorio de Azul Azul se reunirá esta jornada para abordar esta situación.

😮 ¿Dónde dirigirá Gustavo Álvarez el 2026?

Si bien se habló que Gustavo Álvarez podría ir a la selección de Perú, esta opción se ha ido diluyendo con el correr del tiempo. Según Pablo Ramos, el equipo de representación del entrenador está viendo opciones para el 2026.

Las alternativas que se barajan por el momento son clubes en Brasil, Colombia, Ecuador o México. La citada fuente descartó elencos del fútbol argentino y también a la selección chilena.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este miércoles 5 de noviembre desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura frente a Everton por un duelo pendiente de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

