Gustavo Álvarez no tiene asegurada su permanencia en U de Chile: el director técnico argentino se ha mostrado disconforme con algunas decisiones deportivas y logísticas de la dirigencia de Azul Azul, por lo que ha puesto en duda su futuro en reiteradas ocasiones en el último tiempo.

No obstante, ahora desde la dirigencia del club están empujando para que se vaya, pese a que se trata del primer técnico del último tiempo en tener a la U peleando títulos nacionales e internacionales.

🗣️ Dirigentes piden la salida de Gustavo Álvarez en U de Chile

Según dio a conocer el periodista Francisco Caneo de Radio Cooperativa, un grupo de directivos de Azul Azul quieren, derechamente, el adiós de Gustavo Álvarez de U de Chile, aunque sin mencionar nombres.

Algunos de los dirigentes han expresado en la interna: “Que se vaya, que ojalá llegue otro club y lo saque o que hay que negociar su salida”.

De paso agregó que hay algunos que están “molestos con él”, debido a los resultados y, justamente, por las críticas públicas que ha hecho contra Azul Azul en conferencias de prensa.

🤔 Las opciones que tiene Gustavo Álvarez de irse de U de Chile

Por el momento existen dos opciones para la salida de Gustavo Álvarez de U de Chile: La Roja y la Selección de Perú, elencos que se han mostrado interesados en el entrenador.

Desde ninguna de las dos federaciones han enviado una oferta formal, pero está claro que el nombre de Álvarez ronda de cara al proceso del Mundial 2030, aunque para ello deben pagar una millonaria cláusula de salida a la dirigencia de Azul Azul.

La otra posibilidad es que el director técnico renuncie a U de Chile, algo poco probable, debido a que hay una importante indemnización que debe pagar quien corte el contrato, que termina en diciembre de 2026.

