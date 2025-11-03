Gustavo Álvarez no pasa por sus mejores días en la U de Chile. La eliminación de la Copa Sudamericana lo golpeó en demasía, al igual que al plantel, y volvieron a rondar los rumores sobre su salida del club, aunque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Según informó el periodista Renzo Luvecce, desde el entorno del “Tano” indican que le gustaría “dar un salto” hacia un club de liga más fuerte o un combinado nacional, y la ANFP ya estaría preparando una oferta formal para que dirija la Selección Chilena adulta.

La propuesta de La Roja representa exactamente lo que Álvarez está buscando en este momento de su carrera: una proyección internacional en un proyecto de mayor envergadura que le permita consolidarse como figura en la conducción técnica sudamericana.

💼 La oferta que prepara la ANFP

Según reveló Luvecce, la Federación Chilena de Fútbol ya está trabajando en una oferta formal para que Álvarez asuma la dirección técnica de la Selección Chilena adulta. “Desde la ANFP lo llamarán para negociar y que pueda dirigir en la Selección Chilena adulta, aunque en La Roja no están apurados“, indicó el periodista.​

Esta oferta viene a cubrir la vacante que dejó Ricardo Gareca, quien fue despedido tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas. La ANFP ha estado evaluando diferentes candidatos, pero Álvarez emerge como opción atractiva, considerando que conoce se sobra el medio chileno.

👋 Álvarez abrió la puerta de salida de la U de Chile

Gustavo Álvarez fue cauteloso, pero evasivo cuando fue consultado sobre su futuro tras el partido contra Lanús. “Si fuera por el hincha, yo me quedo a vivir en este club“, expresó el argentino, apelando a la emotividad del vínculo que ha construido con los aficionados azules en estos meses convulsionados.​

Sin embargo, la frase más importante llegó cuando agregó: “Yo mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones“. Este planteamiento es estratégico porque mantiene la puerta abierta a su salida sin confrontar directamente con la dirigencia azul ni con la hinchada.

📊 La U de Álvarez puede perderlo todo

U de Chile está actualmente sexto con 42 puntos tras 26 fechas disputadas del Campeonato Nacional, pero los azules tienen un partido pendiente.

Aunque la U mantiene opciones matemáticas de alcanzar el Chile 2 de Copa Libertadores, esa pelea ahora es contra U Católica y O’Higgins.

Además, los azules han mostrado una merma muy grande en su rendimiento y no ganan un partido desde el 13 de octubre, lo que hace pensar que la lucha será muy difícil para llegar a la Libertadores y que, incluso, se pueden complicar con un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

🔮 ¿Quién asumiría si Álvarez se va de la U de Chile?

La dirigencia azul ya está mapeando candidatos potenciales para suceder a Álvarez en caso de su salida.

Sin embargo, la U probablemente buscará mantener línea de continuidad, considerando que Álvarez ha generado un esquema táctico identificable y ha establecido relaciones con varios jugadores clave del plantel.

Bajo ese criterio, los nombres que han trascendido son los de Francisco Meneghini y Nicolás Diez.