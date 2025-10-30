U de Chile se despidió con gran polémica de la Copa Sudamericana 2025: los Azules cayeron por 1-0 contra Lanús en Argentina, pero el único tanto de los dueños de casa fue viciado.

Se trata de una pena enorme para el elenco de Gustavo Álvarez, el que si bien no hizo su mejor partido, no merecía despedirse con este nivel de injusticia en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

El gol de Lanús vs U de Chile por la Copa Sudamericana 2025

El único gol del partido lo hizo Rodrigo Castillo para Lanús en los 62’. No obstante, hay tremenda controversia por este tanto, ya que en la génesis de la jugada hay una evidente mano de Eduardo “Toto” Salvio, que no fue cobrada por el árbitro Alexis Herrera, ni después vista en el VAR, pese a los reclamos en U de Chile.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



Además, hay otra jugada en la que claramente fue perjudicada la U, ya que en los 5 minutos el futbolista local Agustín Cardozo pegó una patada clara en la rodilla a Javier Altamirano, por lo que debió irse expulsado, lo que no ocurrió.

Junto con esto, le anularon un gol a cada uno de los equipos por offside, pero ahí parece ser de forma legítima.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en horario por confirmar, enfrentando a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli vs Lanús.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

U de Chile vuelve a la cancha este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas ante Huachipato en Talcahuano por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

