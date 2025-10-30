U de Chile comienza a verse afectada por las polémicas: el árbitro venezolano Alexis Herrera le perdonó una expulsión a Lanús en los primeros minutos del duelo de vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Jugada se produjo antes de los 10’ y pudo haber cambiado radicalmente la historia de este compromiso, en el que se respira gran tensión en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

😡 Le perdonan una tarjeta roja a Lanús vs U de Chile

Corrían los 5 minutos de juego y Agustín Cardozo le entró con todo a Javier Altamirano: el volante de U de Chile mostró mucho dolor y el árbitro mostró sin dudar una tarjeta amarilla al futbolista de Lanús.

No obstante, la reiteración de la transmisión oficial muestra una patada en una de las rodillas de Altamirano, para luego “raspar” la parte inferior de la pierna del jugador de la U. Es una jugada que perfectamente pudo ameritar una expulsión, pero el juez y el VAR lo desestimaron.

📹 Revisa la expulsión que le perdonaron a Lanús:

¿ZAFÓ EL GRANATE? Cardozo fue mal a buscar la pelota, golpeó a Altamirano y sólo vio la tarjeta amarilla en la semifinal de la CONMEBOL #Sudamericana entre Lanús y U. de Chile.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CPWm1v3STy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

🙌 También hubo polémicas a favor de U de Chile

Corría en minuto 12 de juego y Marcelino Moreno marcó un gol a favor de Lanús. Sin embargo, luego de una exhaustiva revisión de VAR se determinó que el jugador estaba en posición de adelanto, decisión correcta a la luz de las imágenes.

DECISIÓN FINAL: FUERA DE JUEGO. Marcelino Moreno había definido a la perfección pero picó en offside y el 1-0 de Lanús fue invalidado vs. U. de Chile.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3zR8hqvv8i — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Finalmente, en los 30′ se reclamó una mano penal de Fabián Hormazábal. El balón efectivamente le pega en su brazo derecho, pero estaba pegado al cuerpo y no hubo movimiento adicional, por lo que nuevamente el juez y la tecnología estuvieron correctos en no sancionar.