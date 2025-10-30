U de Chile vuelve a ser perjudicada: Rodrigo Castillo anota el 1-0 de Lanús contra los Azules, pero la jugada estaba viciada desde su génesis, ya que hay una evidente mano que no fue cobrada por el árbitro Alexis Herrera y el VAR.

Esta es la segunda jugada en que perjudican a la U en el partido: antes de los 10 minutos debió irse expulsado Agustín Cardozo por una patada en la rodilla a Javier Altamirano.

El robo a U de Chile en el duelo ante Lanús por Copa Sudamericana

Castillo anotó en los 62 minutos de juego, pero en la génesis de la jugada hay una mano clarísima de Eduardo “Toto” Salvio. Desde ese momento, el balón no salió, así que el gol debió ser anulado.

Lo más indignante es que el árbitro Alexis Herrera, que minutos antes fue al VAR a anular un tanto de U de Chile, en esta ocasión ni siquiera se acercó al monitor ante tan evidente acción.