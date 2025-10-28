Atlético Mineiro derrotó por 3-1 a Independiente del Valle en Brasil y avanzó a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, duelo decisivo en el que espera por U de Chile o Lanús, que definen el jueves su avance.

Acá puede haber un reencuentro con morbo, ya que Jorge Sampaoli es el DT del elenco brasileño y puede enfrentar al elenco chileno, al que llevó a su único título internacional, justamente en la Sudamericana 2011.

Además, puede hber un reencuentro con jugadores clave en su paso por los Azules y la Selección Chilena, como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

⚽ Los goles de Atlético Mineiro vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2025

Los dos primeros goles de Atlético Mineiro llegaron en los 36’ y 44’, a través de buenas jugadas colectivas que terminaron con las anotaciones de Guilherme Arana y Bernard, dejando prácticamente en la lona a los visitantes.

Claudio Spinelli puso la cuota de incertidumbre en los 64’, con el descuento de Independiente del Valle. No obstante, la lápida la puso Hulk en los 73’ para el elenco de Jorge Sampaoli, provocando que los minutos finales fueran una fiesta, salvo por algunos intentos del elenco ecuatoriano.

El chileno Matías Fernández fue titular en los forasteros, en tanto que, Iván Román fue dejado en la banca por Sampaoli.

📊 Estadísticas Atlético Mineiro vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2025

📅 ¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, con el duelo de Atlético Mineiro y el ganador del compromiso entre U de Chile y Lanús (2-2 en la ida en Chile).

El horario de este partido está por definirse, pero no la transmisión: va por ESPN, DSports y las aplicaciones de streaming Disney +, DGO y Amazon Prime.

📅 Fecha: Sábado 22 de noviembre

⏱️ Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: General Pablo Rojas, La Nueva Olla (Asunción, Paraguay)

📺 TV: ESPN y DSports

💻 Streaming: Disney +, DGO y Amazon Prime

