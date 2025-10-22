La U de Chile vuelve a soñar con gloria continental. Catorce años después de su título histórico en la Copa Sudamericana 2011, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez inicia su llave ante Lanús con la esperanza de dar el primer golpe y encaminar su regreso a una final internacional. En aquella gesta con Jorge Sampaoli, los azules fueron campeones invictos, levantando el único trofeo Conmebol para Chile.

Hoy, la historia vuelve a ponerlos en un escenario decisivo. En un Estadio Nacional lleno, la U intentará repetir la mística de aquella época dorada, mientras los hinchas sueñan con una nueva página de gloria. El desafío es mayúsculo: el “Granate” llega desde Argentina con oficio copero y el recuerdo de haber eliminado a la U en 2013.

🤔 ¿Qué pasa si la U de Chile le gana a Lanús?

Un triunfo en Santiago pondría a la U en ventaja de cara a la revancha en Buenos Aires.

✅ Cualquier victoria deja a los azules con la primera opción de instalarse en la final.

✅ Si luego empata o vuelve a ganar en la vuelta, clasificará directo.

✅ Se enfrentará al vencedor entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

🙄 ¿Qué pasa si la U de Chile empata con Lanús?

Un empate mantendrá todo abierto para la revancha.

🔹 La serie se definirá el 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez .

. 🔹 Si el marcador global termina igualado, el clasificado se decidirá por penales, sin prórroga ni gol de visitante.

😲 ¿Qué pasa si la U de Chile pierde contra Lanús?

❌ Una derrota complicaría las aspiraciones del equipo chileno.

❌ La U deberá ir a Argentina obligada a ganar por uno o más goles de diferencia para forzar los penales o revertir la serie.

💥 ¿Cómo se define la semifinal U de Chile vs Lanús en caso de empate?

El reglamento Conmebol (artículo 2.4.4) establece que las semifinales se definen así:

1️⃣ Clasifica el equipo con mayor diferencia de goles .

. 2️⃣ Si la igualdad persiste, la definición es por penales .

. 🚫 No se juega tiempo extra ni corre la regla del gol de visita.

📉 ¿Cuál es el historial de la U de Chile ante equipos argentinos en torneos Conmebol?

A lo largo de su historia, la U ha enfrentado a varios gigantes del fútbol argentino con resultados dispares. De 29 partidos oficiales ante clubes trasandinos, acumula 8 triunfos, 6 empates y 15 derrotas.

Rival argentino PJ G E P Goles Arsenal de Sarandí 2 2 0 0 5-1 Boca Juniors 4 0 1 3 2-6 Lanús 2 1 0 1 1-4 Estudiantes 2 1 0 1 2-4 River Plate 10 0 2 8 10-24 San Lorenzo 4 1 1 2 4-5 Otros rivales 5 3 2 0 15-10 Total general 29 8 6 15 39-61 (-22)

El último antecedente entre ambos fue en los octavos de final de la Sudamericana 2013, donde Lanús eliminó a la U y terminó consagrándose campeón.

🇦🇷 El historial de la Universidad de Chile jugando en Argentina

La historia azul en suelo argentino ha sido compleja. Desde su debut en 1963 ante Boca Juniors, la U ha vivido noches memorables y otras amargas. En total, ha ganado solo tres veces en territorio trasandino: frente a Godoy Cruz (2012), Newell’s Old Boys (2013) y Estudiantes (2025).

Su último duelo fue ante Independiente por los octavos de final de esta misma Sudamericana, donde empataron 1-1 en Avellaneda, aunque el partido fue suspendido y posteriormente otorgado por secretaría a Universidad de Chile por decisión de Conmebol.

Partido Competencia Resultado Boca Juniors vs Universidad de Chile Libertadores 1963 1-0 River Plate vs Universidad de Chile Libertadores 1996 1-0 River Plate vs Universidad de Chile Libertadores 2000 3-1 Quilmes vs Universidad de Chile Libertadores 2005 1-1 Godoy Cruz vs Universidad de Chile Libertadores 2012 0-1 Boca Juniors vs Universidad de Chile Libertadores 2012 2-0 Newell’s Old Boys vs Universidad de Chile Libertadores 2013 1-2 Racing vs Universidad de Chile Libertadores 2018 1-0 San Lorenzo vs Universidad de Chile Libertadores 2021 2-0 Estudiantes vs Universidad de Chile Libertadores 2025 1-2 Independiente vs Universidad de Chile Sudamericana 2025 1-1 (victoria por secretaría)

En total, 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas para los azules jugando en Argentina.

📅 ¿Cuándo y dónde se juegan los partidos U de Chile vs Lanús por la Sudamericana 2025?

📆 Ida: jueves 23 de octubre – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

📆 Vuelta: miércoles 30 de octubre – Estadio Ciudad de Lanús (Buenos Aires)

🕖 Ambos duelos: 19:00 horas (Chile)

📺 Transmisión: ESPN, DSports, Disney+ Premium y DGO

📲 Sigue EN VIVO toda la campaña de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025, con resultados, análisis y reacciones en Al Aire Libre.