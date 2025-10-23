U de Chile empató 2-2 ante Lanús en el estadio Nacional por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025, quedando en desventaja de cara a la revancha de la próxima semana en Argentina.

Los Azules quedaron igualados en esta llave y con la necesidad de ganar en tierras trasandinas. De todas maneras, un empate alarga la definición a penales, por lo que se trata de una confrontación más que abierta.

⚽ Los goles de U de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana 2025

El primer tiempo fue tormentoso para U de Chile: tras varios minutos dominando el balón sin hacer daño, Lanús llegó a la apertura de la cuenta en una de sus primeras llegadas, luego de un gran error de Franco Calderón que capitalizó Rodrigo Castillo, con un remate de media distancia por sobre un adelantado Gabriel Castellón en los 25’.

Cuando aún no acomoda su mandíbula después de ese golpe, la U sufre nuevamente una estocada de los Granates, otra vez mediante Castillo, después de un pase y buena jugada de Eduardo “Toto” Salvio (29’).

En el segundo tiempo llegó la ilusión para el Romántico Viajero, cuando Lucas Di Yorio, un minuto después de entrar, anotó el descuento tras una floja respuesta del arquero Nahuel Losada, todo esto en los 62’.

Parecía que todo termina en derrota para los Azules, pero en los descuentos llegó la ansiada igualdad: Charles Aránguiz convirtió de penal en los 90+8’ y generó la locura en el cuerpo técnico y trabajadores del club, aunque seguramente a lo largo del país, millones lo festejaron a todo pulmón.

📅 ¿Cuándo se juega la revancha de U de Chile vs Lanús?

La visita de U de Chile vs Lanús por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

En este compromiso se define al segundo finalista del torneo, el que enfrentará al ganador de Independiente del Valle vs Atlético Mineiro (se juega el martes).

