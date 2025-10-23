Copa Sudamericana Final Stage – 2025 semifinales Universidad de Chile 2 2 Descanso : 0 2 Finalizado Lanús Lucas Di Yorio 62′ Charles Aránguiz 90′ Matias Zaldivia 10′ Rodrigo Castillo 25′

Rodrigo Castillo 25′ Rodrigo Castillo 29′ Gonzalo Perez 66′

Gonzalo Perez 66′ Sasha Marcich 80′

Sasha Marcich 80′ Ramiro Carrera 89′

Ramiro Carrera 89′ Walter Bou 90′

Walter Bou 90′ Carlos Roberto Izquierdoz 90′

Carlos Roberto Izquierdoz 90′ Nahuel Losada 90′

Universidad de Chile y Lanús juegan el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los Azules vuelven a esta instancia después de 14 años y sueñan con volver a jugar un final continental.

Al frente está Lanús, equipo que ha tenido una campaña casi perfecta en Copa Sudamericana y que viene de eliminar al Fluminense en Río de Janeiro.

El duelo está pactado para las 19:00 horas de este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Recordemos que el partido se jugará sin público por el castigo impuesto a la U de Chile por los incidentes entre sus hinchas y los de Independiente en Avellaneda.

