Copa Sudamericana Final Stage – 2025 semifinales
Universidad de Chile
23/10/2025 19:00
2
2
Descanso : 0 2
Finalizado
Lanús
  • Lucas Di Yorio 62′
  • Charles Aránguiz 90′
  • Matias Zaldivia 10′
  • Rodrigo Castillo 25′
  • Rodrigo Castillo 29′
  • Gonzalo Perez 66′
  • Sasha Marcich 80′
  • Ramiro Carrera 89′
  • Walter Bou 90′
  • Carlos Roberto Izquierdoz 90′
  • Nahuel Losada 90′

Universidad de Chile y Lanús juegan el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los Azules vuelven a esta instancia después de 14 años y sueñan con volver a jugar un final continental.

Al frente está Lanús, equipo que ha tenido una campaña casi perfecta en Copa Sudamericana y que viene de eliminar al Fluminense en Río de Janeiro.

El duelo está pactado para las 19:00 horas de este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Recordemos que el partido se jugará sin público por el castigo impuesto a la U de Chile por los incidentes entre sus hinchas y los de Independiente en Avellaneda.

⏰ U de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana, minuto a minuto

🔑Así van las semifinales de Copa Sudamericana