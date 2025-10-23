- Lucas Di Yorio 62′
- Charles Aránguiz 90′
- Matias Zaldivia 10′
- Rodrigo Castillo 25′
- Rodrigo Castillo 29′
- Gonzalo Perez 66′
- Sasha Marcich 80′
- Ramiro Carrera 89′
- Walter Bou 90′
- Carlos Roberto Izquierdoz 90′
- Nahuel Losada 90′
Universidad de Chile y Lanús juegan el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
Los Azules vuelven a esta instancia después de 14 años y sueñan con volver a jugar un final continental.
Al frente está Lanús, equipo que ha tenido una campaña casi perfecta en Copa Sudamericana y que viene de eliminar al Fluminense en Río de Janeiro.
El duelo está pactado para las 19:00 horas de este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Recordemos que el partido se jugará sin público por el castigo impuesto a la U de Chile por los incidentes entre sus hinchas y los de Independiente en Avellaneda.