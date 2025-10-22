La U de Chile se juega gran parte de su temporada ante Lanús, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez, que viene de superar a Alianza Lima, intentará aprovechar el impulso anímico y la localía en el coloso de Ñuñoa.

Enfrente estará el Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, que llega a su cuarta semifinal del torneo continental con una campaña sólida y un once experimentado encabezado por Eduardo “Toto” Salvio y Marcelino Moreno.

El antecedente más recordado entre ambos clubes data de 2013, cuando los argentinos eliminaron a los azules en octavos de final y luego se consagraron campeones del certamen.

⏱️ U de Chile vs Lanús EN VIVO y EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

Copa Sudamericana Final Stage – 2025 semifinales Universidad de Chile Sin Comenzar Lanús

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Chile vs Lanús?

El partido de ida de las semifinales se jugará el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile (19:00 en Argentina), en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

📅 Día: Jueves 23 de octubre

Jueves 23 de octubre 🕖 Hora: 19:00 (Chile y Argentina)

19:00 (Chile y Argentina) 🏟️ Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana?

La transmisión oficial estará disponible en las siguientes plataformas:

TV: ESPN – DSports (610 / 1610)

ESPN – DSports (610 / 1610) Streaming: DGO (DirecTV Go), Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar

DGO (DirecTV Go), Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

📝 La formación de U de Chile vs Lanús

El XI de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

DT: Gustavo Álvarez.

El XI de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro de la U de Chile vs Lanús?

La Conmebol designó al brasileño Anderson Daronco como juez principal del encuentro. Lo acompañarán Bruno Boschilia y Rafael Alves como asistentes, Wagner Magalhaes de cuarto árbitro, mientras que Rodolpho Toski estará a cargo del VAR.

🆚 ¿Cómo llegan U de Chile y Lanús a las semifinales?

La U de Chile clasificó tras dejar en el camino a Alianza Lima, con un empate 0-0 en la ida y una victoria 2-1 en Coquimbo. Con goles de Lucas Assadi y Nicolás Guerra, el cuadro azul regresó a una semifinal continental por primera vez desde su título en 2011.

Lanús, en tanto, eliminó a Fluminense al imponerse 1-0 en La Fortaleza y empatar 1-1 en Río de Janeiro. El equipo argentino disputará su cuarta semifinal en el certamen, donde ya fue campeón en 2013 y subcampeón en 2020.

🗓️ ¿Cuándo se juega la revancha Lanús vs U de Chile?

El duelo de vuelta está programado para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, donde se definirá al primer finalista de la Copa Sudamericana 2025.

🏆 ¿Quién sería el rival de U de Chile en la final?

El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente del Valle (Ecuador) y Atlético Mineiro (Brasil), que disputan la otra semifinal. La final única de la Copa Sudamericana 2025 está programada para el sábado 22 de noviembre, en Asunción.

📣 Sigue la cobertura completa del U de Chile vs Lanús EN VIVO, con estadísticas, formaciones, minuto a minuto y transmisión online, solo en Al Aire Libre.