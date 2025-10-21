Universidad de Chile recibirá a Lanús este jueves en busca de dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Sudamericana. Los azules esperan hacerse fuertes de local pese a la sanción que les impedirá jugar con público ante los argentinos.

Por su parte, los granates quieren obtener un buen resultado en nuestro país para cerrar la llave a su favor al otro lado de la cordillera. Para ello, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ya está en Chile para preparar el encuentro.

El elenco trasandino es conocedor de estas instancias y en los últimos años se ha hecho un nombre a nivel internacional, cartel que preocupa a los estudiantiles para este trascendental crucel.

😨 Los números de Lanús que alertan a la U de Chile

Lanús llega al partido ante la U de Chile con un invicto de ocho partidos. Sin embargo, eso no es lo único que preocupa a los universitarios para este llave. Esto porque los granates mantienen un tremendo historial en semifinales a nivel internacional.

A lo largo de su historia, el elenco que hoy dirige Pellegrino ha disputado seis semifinales de torneos Conmebol y salió victorioso en cinco de ellas. Tres de esas series fueron en la Copa Sudamericana.

🏆 La eficacia de Lanús en semifinales

Ante Universidad de Chile será la cuarta semifinal que enfrente Lanús por Copa Sudamericana. La primera de ellas fue en 2013, cuando dejó en el camino a Libertad de Paraguay por un global de 4-2 en la edición que conquistó el título.

Volvió a la instancia de los cuatro mejores en 2020, donde superó a Vélez Sarsfield en un torneo en el que cayó en la final ante Defensa y Justicia.

La última vez que jugó por el pase a la final en la Sudamericana fue el 2024. En aquella ocasión el rival fue Cruzeiro, equipo que se quedó con la llave por 2-1 y que, por ahora, es el único equipo que ha logrado derrotar a los granates en esta ronda.

Estadísticas que demuestran el poderío internacional de Lanús, sobre todo en el último tiempo y que alertan a la U, que esperan dar el golpe y sortear con éxito la llave para ir en busca de su segundo título internacional.

