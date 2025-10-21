Universidad de Chile continúa trabajando con miras al trascendental compromiso de este jueves, cuando reciba a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Los azules esperan dar el primer golpe en el Estadio Nacional, y para ello, no quieren dejar nada al azar.

Es por eso que Gustavo Álvarez, entrenador de los universitarios, sigue buscando el equipo que saltará a la cancha. En ese contexto, el DT habría optado por dos sorpresivas modificaciones, una en el mediocampo y otra en la delantera.

😮 Sorpresivo cambio en la delantera de U de Chile para enfrentar a Lanús

El estratega de la U ha probado distintas variantes pensando en el duelo ante los granates y una de las principales interrogantes es quién acompañará a Lucas Assadi en el ataque.

La lucha por ese puesto está entre Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, pero este último habría ganado la pulseada, por lo que todo indica que será desde la partida ante el elenco argentino.

😨 ¿Por qué no juega Di Yorio en U de Chile?

De acuerdo a lo informado por Emisora Bullanguera, Nicolás Guerra se ganó la confianza de Gustavo Álvarez, por lo que arrancará desde la partida ante Lanús en lugar de Lucas Di Yorio, quien viene de anotar un doblete ante Palestino.

Sin embargo, la inclusión de Guerra no sería la única modificación en la formación de la U. Esto porque según el citado medio, Israel Poblete asoma como titular en lugar de Marcelo Díaz.

De esta forma, Universidad de Chile saltará a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

Universidad de Chile y Lanús se verán las caras este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025.

El partido de vuelta está previsto para el jueves 30 en el mismo horario en Buenos Aires, Argentina.

