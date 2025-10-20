U de Chile sufrió la vandalización del Centro Deportivo Azul (CDA), lugar al que llegaron barristas a manifestar su descontento con una decisión que tomó la dirigencia de Azul Azul en las últimas horas.

Este problema llega en el momento menos oportuno, ya que los universitarios están a horas de disputar su duelo de ida ante Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025, el que está programado para este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional.

😡 La vandalización que sufrió U de Chile en su centro deportivo

Según dio a conocer el medio partidario La Voz Azul, barristas rayaron el portón de ingreso del Centro Deportivo Azul con el mensaje: “La U es grande por su gente. Fuera Cerda”.

La razón de esta vandalización, señala el mismo medio, es que la dirigencia de Azul Azul rechazó un banderazo que iba a realizar la barra al equipo en la previa del Clásico Universitario de este fin de semana, el que incluso tenía luz verde de las autoridades políticas.

El Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile está pactado para este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Claro Arena.

🔵 Victoriano Cerda apuntado en la protesta de barristas de U de Chile

Cuando dicen “Fuera Cerda”, aparentemente se refieren a Victoriano Cerda, sobre quien hay versiones que indican que participa en la propiedad de U de Chile, aunque esto no se ha podido comprobar.

Cerda fue dueño de Huachipato y hace poco tiempo vendió su propiedad del club. Desde entonces se ha dedicado a sus negocios, aunque algunas voces aseguran que tiene voz y voto en los Azules.

