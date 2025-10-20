U de Chile sufrió la vandalización del Centro Deportivo Azul (CDA), lugar al que llegaron barristas a manifestar su descontento con una decisión que tomó la dirigencia de Azul Azul en las últimas horas.

Este problema llega en el momento menos oportuno, ya que los universitarios están a horas de disputar su duelo de ida ante Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025, el que está programado para este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional.

😡 La vandalización que sufrió U de Chile en su centro deportivo

Según dio a conocer el medio partidario La Voz Azul, barristas rayaron el portón de ingreso del Centro Deportivo Azul con el mensaje: “La U es grande por su gente. Fuera Cerda”.

La barra Los de Abajo llegó hasta el Centro Deportivo Azul para manifestarse luego de que Azul Azul rechazara la realización del banderazo que habían solicitado como previa al Clásico Universitario de este domingo ante Universidad Católica en el Claro Arenas.



La razón de esta vandalización, señala el mismo medio, es que la dirigencia de Azul Azul rechazó un banderazo que iba a realizar la barra al equipo en la previa del Clásico Universitario de este fin de semana, el que incluso tenía luz verde de las autoridades políticas.

El Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile está pactado para este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Claro Arena.

🔵 Victoriano Cerda apuntado en la protesta de barristas de U de Chile

Cuando dicen “Fuera Cerda”, aparentemente se refieren a Victoriano Cerda, sobre quien hay versiones que indican que participa en la propiedad de U de Chile, aunque esto no se ha podido comprobar.

Cerda fue dueño de Huachipato y hace poco tiempo vendió su propiedad del club. Desde entonces se ha dedicado a sus negocios, aunque algunas voces aseguran que tiene voz y voto en los Azules.

