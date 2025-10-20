El Clásico Universitario entre Universidad Católica y U de Chile, programado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena, encendió la polémica antes de jugarse. El motivo: un histórico jugador de la UC sorprendió al pedir que el partido se suspenda para darle más descanso a los azules, que en estos días enfrentan las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En conversación con Bolavip, Miguel Ángel Neira, exvolante y referente cruzado, llamó a las autoridades del fútbol chileno a “darle facilidades a los equipos nacionales”, sin importar los colores. Su frase recorrió las redes y despertó debate entre los hinchas.

⚽ ¿Por qué un referente de la UC pidió suspender el Clásico Universitario?

Porque considera que la U de Chile debe tener apoyo institucional por su papel internacional. Neira fue directo: “Hay que darle facilidades a los equipos chilenos. Somos un desastre a nivel internacional en todo. ¿Y por qué no darle la posibilidad a un equipo que está peleando algo importante? Sea el que sea”, declaró al medio citado.

El exjugador argumentó que la programación del clásico es “inconveniente”, sobre todo por el calor y la cercanía con el duelo de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús, programado para el jueves 23 de octubre.

🔥 ¿Qué dijo exactamente el histórico de la UC sobre la programación?

Criticó la hora del clásico y pidió considerar una reprogramación por sentido común.

“Si las temperaturas siguen como están… la programación es horrible, porque no pueden programar a esa hora, con el calor que va a hacer el domingo. Yo creo que deberían suspenderlo”, dijo Neira, abriendo una discusión sobre las condiciones climáticas y el desgaste físico del plantel azul.

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juega el Clásico Universitario?

El partido está fijado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena. Será el primer clásico universitario del año en el remodelado reducto franjeado, válido por la jornada 25 del Campeonato Nacional 2025. La programación, sin embargo, quedó en entredicho tras los pedidos de aplazamiento y las dudas por la carga de partidos que enfrenta la U.

📅 ¿Por qué el calendario de la U de Chile preocupa antes del clásico?

El equipo jugará casi seis partidos en apenas dos semanas. Entre semifinales de Copa Sudamericana y compromisos del Campeonato Nacional, el cuadro de Gustavo Álvarez encara un calendario apretado que podría condicionar su rendimiento. El clásico ante la UC aparece justo entre los dos cruces con Lanús, que definen el paso a la final continental.

🧩 Próximos partidos de la U de Chile

23/10 – U. de Chile vs Lanús (Sudamericana, semifinal ida)

(Sudamericana, semifinal ida) 26/10 – U. Católica vs U. de Chile (Campeonato Nacional, jornada 25)

(Campeonato Nacional, jornada 25) 30/10 – Lanús vs U. de Chile (Sudamericana, semifinal vuelta)

(Sudamericana, semifinal vuelta) 2/11 – Huachipato vs U. de Chile

5/11 – U. de Chile vs Everton

9/11 – U. de Chile vs Deportes Limache

👉 El debate no termina: ¿apoyar a la U en la Sudamericana o mantener la fecha del clásico? Sigue todas las reacciones y el calendario completo en Al Aire Libre.