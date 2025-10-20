U de Chile enfrentará este jueves un vital duelo ante Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en el estadio Nacional.

Para este duelo, ya adelantamos más temprano que Gustavo Álvarez tiene dudas de la inclusión de Matías Sepúlveda, quien vuelve de una lesión, aunque recientemente se conoció que el DT tiene otra indecisión en la oncena titular.

🤷🏻‍♂️ La nueva duda de Gustavo Álvarez para el U de Chile vs Lanús

Se trata del acompañante de Lucas Assadi en delantera: Gustavo Álvarez está entre Lucas Di Yorio (autor de 2 goles en el último duelo de U de Chile ante Palestino) y Nicolás Guerra, futbolista de total confianza del estratega.

De hecho, según dio a conocer Bolavip, Álvarez se estaría inclinando por Guerra para el compromiso ante Lanús, aunque mantiene la duda hasta último momento.

Los números favorecen a Di Yorio, quien es el máximo goleador de la U en la temporada con 12 goles y 1 asistencia en 34 partidos.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Lanús?

U de Chile recibe a Lanús este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional.

El compromiso será sin público debido al castigo de 7 partidos por parte de la Conmebol (este duelo será el segundo que se cumpla) tras la barbarie vivida en Avellaneda contra Independiente.