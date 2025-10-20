Universidad de Chile continúa trabajando con miras a la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús, partido que se jugará este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional.

Los azules son conscientes de la dificultad del encuentro, sobre todo considerando el gran nivel de los granates, que llegan a visitar a la U con un invicto de ocho partidos.

Por ello, Gustavo Álvarez pretende salir con lo mejor que tiene, aunque aún tiene una gran duda para confirmar la oncena que espera dar el primer golpe en el certamen continental.

😮 U de Chile espera por una de sus figuras ante Lanús

Según información de Bolavip, Universidad de Chile busca su formación ideal para medirse a Lanús. Pero para eso necesita la recuperación de Matías Sepúlveda.

El ‘Tucu’ sufrió un desgarro en el isquiotibial en la victoria frente a Alianza Lima en Coquimbo y desde entonces ha estado alejado de las canchas. De hecho, se reincorporó a las prácticas junto al resto de sus compañeros recién la semana pasada.

⚽ La formación de U de Chile vs Lanús

Lo cierto es que Gustavo Álvarez saldrá a la cancha con tres defensores en el fondo, y salvo Matías Sepúlveda, el resto del equipo estaría ratificado.

De acuerdo al citado medio, la oncena que tiene en mente el DT de la U de Chile es con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en ofensiva.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

La U de Chile recibirá a Lanús este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional desde las 19:00 horas por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

🔗 Sigue la actualidad de la U de Chile en Al Aire Libre.