U de Chile volvió a dejar puntos claves en el camino. Esta vez fue ante Huachipato en Talcahuano, donde cayó por 1-0 con un gol agónico que golpea fuerte en sus aspiraciones internacionales. Tras el partido, el técnico Gustavo Álvarez lanzó una frase que refleja el momento azul: “Siento que estamos en deuda”.

Los números son categóricos. La U sólo ha conseguido 11 puntos en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025 y, con este nuevo tropiezo, su clasificación a Copa Libertadores 2026 peligra.

🔵Gustavo Álvarez: “Siento que estamos en deuda”

Gustavo Álvarez no esquivó responsabilidades luego de la caída en el sur. “Nuestro margen es mínimo, teníamos que ganar hoy y no lo hicimos”, comentó en conversación con TNT Sports. El técnico insistió en que el equipo tuvo el dominio del partido y que no era necesario sumar más delanteros. “Nos faltó claridad y contundencia”, afirmó, destacando las cuatro ocasiones claras que no supieron concretar.

⚽ La U en crisis de resultados en la segunda rueda

El dato es preocupante: Universidad de Chile sólo ha sumado 11 puntos en lo que va de la segunda rueda del torneo. Esa irregularidad contrasta con el buen arranque del primer semestre y enciende las alertas en el CDA. La derrota ante Huachipato, además de dolorosa por el minuto en que llegó, deja a la U fuera de la zona directa a Copa Libertadores, dependiendo ahora de otros resultados y obligada a ganar en las fechas que restan.

🧠 Decisiones tácticas que abren el debate en el entorno azul

Álvarez optó por no sobrecargar el ataque, a pesar del empate parcial. “No había que cargar con más delanteros”, explicó, apostando por mantener el dominio de posesión. Sin embargo, el gol de Huachipato llegó en una jugada de desesperación por recuperar el balón, lo que deja en evidencia que el planteamiento no fue suficiente.