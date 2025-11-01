Huachipato vs Universidad de Chile se enfrentan este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas en el Estacio Huachipato CAP de Talcahuano por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los acereros llegan a este encuentro en el noveno lugar con 32 puntos, por lo que quieren recortar distancia en la lucha por conseguir un cupo a torneos internacionales. Los azules, en tanto, vienen de una dolorosa eliminación en Copa Sudamericana, pero deberán dar vuelta rápidamente la página para no seguir perdiendo terreno en la disputa del Chile 2. Actualmente marchan quintos con 42 unidades.

⚽ Huachipato vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs U de Chile?

📅Fecha: Domingo 2 de noviembre

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Huachipato CAP Acero (Talcahuano)

📺 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs U de Chile?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs U de Chile

Árbitro: Claudio Díaz

1er asistente: Jean Araya

2do asistente: Diego Vidal

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Felipe Jara

🧾 El XI de Huachipato vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Zacarías López; Joaquín Gutiérrez, Rafael Caroca, Benjamín Gazzolo, Leandro Díaz; Maximiliano Gutiérrez, Jimmy Martínez, Maicol León, Nicolás Vargas; Lionel Altamirano y Cris Martínez, . DT: Jaime García.

🧾 El XI de U de Chile vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.