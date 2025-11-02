Huachipato venció por 1-0 en el final del partido a la Universidad de Chile en el duelo jugado en Talcahuano. En un encuentro que tuvo al portero Rodrigo Odriozola como figura, los dirigidos por Gustavo Álvarez pese a ser dominadores, no pudieron mantener el empate. Con este triunfo los de Jaime García llegaron a los 35 puntos y se posicionaron en el noveno lugar, mientras que la U se quedó con 42 unidades en el sexto lugar.

Una de las jugadas más destacadas de la U fue en el segundo tiempo: Felipe Salomoni sacó un centro que conectó Lucas Di Yorio de cabeza, pero Odriozola se lució con su reacción felina, al igual que en gran parte del partido.

⚽🧤🔒TE PASASTE, RODRIGO ODRIOZOLA



Felipe Salomoni sacó un centro perfecto para Lucas Di Yorio, que logró ganar por arriba, pero el meta Acerero volvió lucirse con una atajada de antología en este #MatchdayDomingo.



El gol de Huachipato vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

⚽ El gol de Huachipato vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

A los 90+6′, el juez del partido cobró un penal en contra de la U por una falta al límite del área grande, y Lionel Altamirano fue el encargado de servir el penal. El goleador acerero ejecutó perfectamente y anotó el único gol del partido.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y U de Chile por el Campeonato Nacional?

En la próxima fecha, Huachipato reciba al Audax Italiano el 9 de noviembre a las 15:00 horas. La U, en tanto, jugará el mismo día, pero a las 17:30 horas frente a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura.

