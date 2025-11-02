Huachipato venció por 1-0 en el final del partido a la Universidad de Chile en el duelo jugado en Talcahuano. En un encuentro que tuvo al portero Rodrigo Odriozola como figura, los dirigidos por Gustavo Álvarez pese a ser dominadores, no pudieron mantener el empate. Con este triunfo los de Jaime García llegaron a los 35 puntos y se posicionaron en el noveno lugar, mientras que la U se quedó con 42 unidades en el sexto lugar.
Una de las jugadas más destacadas de la U fue en el segundo tiempo: Felipe Salomoni sacó un centro que conectó Lucas Di Yorio de cabeza, pero Odriozola se lució con su reacción felina, al igual que en gran parte del partido.
⚽🧤🔒TE PASASTE, RODRIGO ODRIOZOLA— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025
Felipe Salomoni sacó un centro perfecto para Lucas Di Yorio, que logró ganar por arriba, pero el meta Acerero volvió lucirse con una atajada de antología en este #MatchdayDomingo.
¡Disfruta la #LigaDePrimera! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/3Sozr0mZ7n
⚽ El gol de Huachipato vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
A los 90+6′, el juez del partido cobró un penal en contra de la U por una falta al límite del área grande, y Lionel Altamirano fue el encargado de servir el penal. El goleador acerero ejecutó perfectamente y anotó el único gol del partido.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y U de Chile por el Campeonato Nacional?
En la próxima fecha, Huachipato reciba al Audax Italiano el 9 de noviembre a las 15:00 horas. La U, en tanto, jugará el mismo día, pero a las 17:30 horas frente a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura.