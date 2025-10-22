Universidad de Chile tendrá una semana clave tanto en la Copa Sudamericana como en el Campeonato Nacional. En primer lugar, los azules se medirán a Lanús por el certamen continental y tres días después visitarán a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario.

Por si fuera poco, tras enfrentar a los cruzados, la U viajará a Argentina para jugar la revancha ante el equipo granate y buscar la segunda final internacional de su historia.

La carga de partidos que tendrán los estudiantiles generó polémica, puesto que insistieron en postergar el partido ante la UC, lo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul pusieron punto final a aquella situación y están enfocados en ir a buscar los tres puntos al Claro Arena.

⚽ Gustavo Álvarez pone fin a la polémica por el Clásico Universitario

Esta jornada el entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, conversó con los medios en su tradicional conferencia de prensa donde fue consultado por Universidad Católica y la negativa a postergar el duelo.

“Con eso hay que ser bien claro, mientras que los partidos están en programación uno puede opinar y dar un punto de vista, pero cuando están programados, hay que aceptarlo, prepararse y ganar, que es lo que haremos el domingo”, dijo el estratega.

“Por el partido contra Universidad Católica, nosotros estamos 100% enfocados en Lanús, yo tengo una planificación, no puedo decir que no veo a Católica, porque uno también analiza, pero la prioridad está con Lanús. Después veremos ese partido, cuando no estaba programado uno podía opinar y ahora programado hay que aceptar y jugarlo”, completó.

🤔 ¿Por qué no se postergó el Clásico Universitario?

Si bien la ANFP se mostró dispuesta a ayudar a Universidad de Chile a postergar el Clásico Universitario, el reciente acuerdo que firmó el ente rector del fútbol chileno con TNT Sports echó por tierra los planes azules.

Y es que durante las negociaciones, el canal le dejó claro al ente rector del fútbol chileno que no quiere más reprogramaciones. Por ello, en Quilín optaron por no mover el compromiso y dejar todo tal como estaba.

📅 ¿Cuándo juegan U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.

🔗 Entérate de todas las novedades de la U de Chile en Al Aire Libre.