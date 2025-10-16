La Universidad de Chile insiste en querer postergar el Clásico Universitario ante la Católica programado para el 26 de octubre, pero la realidad es que en Quilín ya decidieron que ese partido no se mueve del calendario. Y la razón no tiene que ver con la negativa ni del presidente de la ANFP ni tampoco de U Católica: El verdadero obstáculo tiene nombre y apellido: TNT Sports.​

Si bien Michael Clark viajó hasta Paraguay para reunirse con la Conmebol y de paso le planteó a Pablo Milad su inquietud por el apretado calendario que enfrentará el equipo de Gustavo Álvarez. Los azules juegan la ida de semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús el jueves 23 y apenas tres días después deben medirse ante los cruzados. Un calendario infernal para un equipo que busca la gloria continental.​

💰 TNT Sports no quiere nuevos líos con la programación

Pero la ANFP tiene las manos atadas. Según información de En Cancha, en el ente rector no hay ninguna disposición real de acoger la solicitud laica. La razón es clara: el reciente acuerdo con TNT Sports marcó un nuevo clima en Quilín y nadie quiere arriesgar esa relación apenas días después de cerrar el pacto que incluye la creación de la Copa de la Liga y modificaciones al calendario para saldar la millonaria deuda.​

El canal dejó claro en las negociaciones que no quiere más reprogramaciones. Juan Tagle, presidente de la UC, lo dijo sin vueltas: “Justamente es lo que hablábamos en la negociación con TNT. No queremos seguir reprogramando partidos, menos los más relevantes como los clásicos“. Y agregó: “Sería una mala idea firmar el acuerdo y de inmediato suspender el partido más atractivo que ellos vienen promoviendo”.​

⚽ La U mantiene la esperanza, pero el panorama es adverso

Desde la ANFP aseguran que todo está en regla, que la programación fue confirmada con anticipación y que no existen causales reglamentarias que obliguen a modificar la fecha. Es más, se creó una comisión conjunta entre Quilín y TNT Sports precisamente para evaluar la programación del fútbol chileno y evitar este tipo de conflictos.​

Clark y la dirigencia azul argumentan que el calendario perjudica al equipo que debe enfrentar dos semifinales de Copa Sudamericana en menos de una semana. Un total de seis partidos en 18 días que tienen preocupados a todos en el CDA. La respuesta de Milad fue ambigua: “Es algo que deben evaluar en Quilín”, pero todo indica que la evaluación ya está hecha y el veredicto es negativo para los universitarios.​