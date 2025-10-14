Este martes se dio a conocer un cambio radical en el fútbol chileno: se presentó un nuevo torneo como es la Copa de la Liga y también se anunció una modernización a la Supercopa (de 2 a 4 equipos).

En cuanto al primer torneo mencionado, llega como la gran novedad para sumar más partidos y títulos al balompié nacional, con un premio que se espera generoso.

📋 El formato de la Copa de la Liga en Chile

Según dio a conocer la ANFP en un comunicado, la Copa de la Liga se jugará con 16 equipos (los de Primera División) y su formato será con fase de grupos y después eliminación directa desde cuartos de final.

Serán 4 grupos de 4 equipos cada uno y se espera que tenga como premio la clasificación a un torneo internacional, aunque esto debe ser visto por el Consejo de Presidentes de la ANFP.

Además, el campeón tendrá un boleto a la Supercopa 2027, que tendrá 4 equipos.

