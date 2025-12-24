La ANFP y Pablo Milad suman una nueva polémica en un momento complicado para la institución, ya que se dio a conocer que viven un conflicto extrafutbolístico que tiene revuelto el ambiente en Quilín.

Todo esto se produce en el final de un año complejo en el órgano rector del fútbol chileno, en el que fracasó a nivel de selecciones, vivió dificultades a la hora de programar partidos y en el que debió llegar a un acuerdo con TNT Sports justamente por la cantidad y la agenda de los partidos, viéndose presionado a aumentar los partidos y comprometerse a no más reprogramaciones (salvo por motivos de fuerza mayor).

😱 El nuevo escándalo en la ANFP en vísperas de Navidad

Según dio a conocer el periodista Jorge “Coke” Hevia en el programa Pauta de Juego, el sindicato de trabajadores de la ANFP está en negociación colectiva para una mejoría en las condiciones y ha encontrado una pésima actitud por parte del organismo.

Además, añadió que “(desde la ANFP) insisten en que no hay fondos para mejorar ningún beneficio”, aunque “a ellos les llama profundamente la atención porque los directivos se subieron el sueldo en un 26,7 por ciento en el último período y a los trabajadores solo un 9 por ciento”, esto en información que le dieron desde el propio sindicato.

Finalmente, señaló que “pidieron audiencia con (Pablo) Milad y no los ha querido recibir”.

🇨🇱 En medio de todo esto, la ANFP sigue pensando en el DT de La Roja

El mismo Coke Hevia dio a conocer un nombre que empieza a sonar para ser el DT de la Selección Chilena: “Hay que estar muy atentos a la situación de Eduardo Domínguez en Argentina”.

De todas maneras, añadió: “Por ahora la ANFP lo único que quiere es dejar a (Nicolás) Córdova y chutear para adelante”.

Eduardo Domínguez es un entrenador multicampeón, ganando títulos con Nacional (Uruguay), Colón y Estudiantes (Argentina), este último elenco con el que acaba de terminar contrato, pero con el que se está gestionando una renovación.

En medio de esto apareció esta especulación sobre Chile y también un supuesto interés de Boca Juniors, aunque también puede tratarse de una estrategia de presión para el elenco Pincharrata. Todo está por definirse.