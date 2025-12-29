Un terremoto se vive en el fútbol chileno, ya que los clubes de Segunda División decidieron NO participar en la temporada 2026: las razones las explicaron en un comunicado oficial que se publicó en los canales oficiales de todas las instituciones.

Esto llega a darle un dolor de cabeza a la ANFP, que es la organizadora de la competencia. Los clubes quieren un cambio en un aspecto fundamental de la competición, ya que de lo contrario se niegan a jugar, dejando sin competencia a la tercera categoría de nuestro país.

😱 ¿Por qué los clubes de Segunda División no quieren jugar en 2026?

A través de una declaración oficial, los clubes de Segunda División exigieron un cambio en el tiempo que dura el torneo: “En una reunión sostenida el día de hoy, los clubes que conformamos la Segunda División Profesional hemos decidido, por decisión unánime, no iniciar nuestra participación hasta que no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de siete meses”.

“Esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la división, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición”, añadieron.

“La actual extensión del campeonato compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los jugadores de fútbol profesional, situación que consideramos inaceptable”.

“Como muestra de lo anterior, la extensión artificial del campeonato pasado a nueve (9) meses llevó a escenarios difíciles de justificar en el fútbol profesional, como una detención cercana a un mes a mitad de temporada y la programación de apenas dos partidos mensuales durante largos períodos, desnaturalizando por completo la competencia”, continuaron.

“Como clubes, reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la búsqueda conjunta de soluciones conjuntas. En ese contexto esperamos que tanto la ANFP como el SIFUP comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo que permita resguardar la viabilidad económica de la división y la estabilidad laboral de quienes forman parte de ella”, sentenciaron las instituciones involucradas.