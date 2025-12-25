El arbitraje nacional cerró un año intenso y el inicio de 2026 asoma como decisivo. Cursos internacionales, evaluaciones físicas y rendimiento reciente entran en la balanza de FIFA, en un proceso que ya comenzó y que tendrá hitos clave durante enero y marzo. En este escenario, algunos nombres chilenos empiezan a posicionarse con ventaja.

No es casualidad ni premio al azar: hay trayectoria, confianza internacional y un seguimiento constante que explica por qué Chile vuelve a decir presente en estas instancias.

🟥 ¿Qué árbitro chileno está mejor posicionado para el Mundial 2026?

Cristian Garay es hoy el nombre más fuerte del arbitraje chileno en la carrera al Mundial 2026. FIFA lo incluyó en la preselección de jueces Conmebol que participarán en un curso clave en Brasil, programado entre el 12 y el 18 de enero. El juez nacional viene de cerrar el año dirigiendo en la Copa Árabe, una señal potente de confianza internacional.

En estas instancias, FIFA evalúa rendimiento técnico, manejo de partido y liderazgo, factores donde Garay ha logrado consolidarse fuera del país. Comparte este proceso con árbitros de peso como Raphael Claus (Brasil), Andrés Matonte (Uruguay) y Yael Falcón Pérez (Argentina), lo que confirma el alto estándar exigido en esta etapa.

🟨 ¿Cómo funciona el proceso de selección arbitral de FIFA rumbo al Mundial?

La ruta al Mundial no se define en un sólo partido. FIFA realiza seminarios técnicos y físicos donde se monitorea a los candidatos durante meses. Tras el último curso internacional, realizado en Dubái, la lista definitiva se resolvería recién en marzo de 2026, según informó ArbitroInteBlog. Sólo quienes mantengan regularidad y aprueben todas las evaluaciones continúan en carrera.

Para Conmebol, estos cursos son eliminatorios y cada error pesa, incluso más que una buena temporada local. Por eso, estar presente en estas instancias ya es un logro significativo para el arbitraje chileno.

🔘 Las opciones tiene Chile en el arbitraje VAR del Mundial 2026

Chile también dice presente en el VAR. Juan Lara y Rodrigo Carvajal fueron considerados para el seminario FIFA de árbitros VAR que se desarrollará en Paraguay, entre el 14 y el 16 de enero. La tecnología será nuevamente protagonista en la Copa del Mundo y FIFA busca especialistas con experiencia, criterio y manejo de presión.

Ambos nombres han tenido participación constante en torneos Conmebol, lo que explica su inclusión en esta fase. Si superan este curso, quedarán a un paso de integrar el equipo arbitral del Mundial, ampliando la presencia chilena en la cita planetaria.