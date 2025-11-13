Cristóbal Campos, gerente deportivo de Provincial Talagante, ha vivido un año muy intenso desde el accidente que le costó su carrera fútbolística y lo llevó a perder su pie derecho.

El arquero formado en la U de Chile y ex seleccionado chileno, ha entrenado sin descanso con le objetivo claro de retomar su carrera y ponerle fin a su retiro forzoso.

Hoy se ha encendido una luz de esperanza en su camino, pues un médico de FIFA abre las puertas a la posibilidad de que Cristóbal Campos vuelva a jugar de fútbol forma profesional.

🏥El Doctor que le da esperanzas a Cristóbal Campos

Donato Villani, doctor argentino que forma parte de la estructura médica de FIFA y que trabaja en Lanús, fue quien alimentó la ilusión de Cristóbal Campos.

Consultado por La Tercera sobe la posibilidad de que Campos vuelva a jugar, el argentino fue claro: “si el jugador chileno quiere volver al profesionalismo, tiene que elevar la petición a través de la federación chilena a FIFA, porque, en el último tiempo, cambiaron las leyes con respecto a un sinnúmero de cosas. Y yo creo que esto está adentro de esas solicitudes”.

“Al final, es la comisión médica de la FIFA la que decide esto, pero te repito, estos son hechos extraordinarios, muy extraordinarios. Y, por lo mismo, necesita decisiones extraordinarias. Yo, en lo personal, creo que no es algo que haya sucedido en la historia”, agregó Villani.

“Pero no se pierde nada haciendo un pedido a través de la Comisión Médica de Chile, de la Federación Chilena a la Comisión Médica de FIFA. Esto es una decisión muy importante porque te imaginarás que abre una situación nueva. Vos sabés que están los juegos paraolímpicos, donde participa el fútbol. La verdad que es algo muy complejo y no se pueden tomar decisiones a la ligera”, cerró el doctor de Lanús.

🇦🇹 El caso que Cristóbal Campos estudia para su solicitúd ante FIFA

Martin Hofbauer, un futbolista austriaco, es el único precedente histórico de un jugador amputado que logró autorización de FIFA para jugar profesionalmente. En 2013, Hofbauer fue diagnosticado con un tumor de 13 centímetros en el hueso de su pie derecho. Aunque la quimioterapia redujo el tumor a 8 centímetros, la amputación fue inevitable.

Hofbauer, fue el primer amputado en la historia del fútbol mundial en recibir autorización de FIFA para jugar con prótesis. Sin embargo, su historia terminó trágicamente cuando el cáncer lo venció en 2015, apenas dos años después de su autorización. A pesar de su breve retorno, Hofbauer abrió el camino que ahora Campos intenta seguir.

🌍 Cristóbal Campos podría cambiar la historia del fútbol

Si Cristóbal Campos logra la aprobación de la FIFA, se abriría un precedente importante para futbolistas amputados en todo el mundo. La decisión tendría repercusiones en:

Fútbol profesional: Nuevas oportunidades para atletas con discapacidades

Regulaciones: Posible creación de normativas específicas para prótesis

Inclusión: Mensaje de inclusión en deporte de élite

Paraolímpicos: Posible convergencia entre fútbol profesional y paralímpico

Pero, primero que todo, Campos debe presentar su caso ante una comisión médica.