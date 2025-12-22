En un nuevo conflicto que deja en evidencia las grietas del fútbol chileno de ascenso, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) volvió a alzar la voz. Esta vez, el blanco fue Guillermo Lee, actual presidente y dueño de San Antonio Unido, a quien acusan de incumplir compromisos con los jugadores tras el término de la temporada.

La situación, lejos de resolverse de manera interna, explotó en redes sociales y derivó en un intercambio público de mensajes, declaraciones y audios, con la ANFP nuevamente en la mira por falta de fiscalización. Esta controversia se suma a la serie de situaciones que han puesto en entredicho la administración de clubes de la Segunda División Profesional.

⚠️ El conflicto entre el Sifup y Guillermo Lee estalla públicamente

El detonante de la tensión fue un comunicado del Sifup, en el que acusa directamente a Guillermo Lee de no cumplir con los finiquitos prometidos a los jugadores. Según el gremio, el dirigente no ha firmado los documentos correspondientes ni entregado copias a los afectados.

Además, el sindicato emplazó a la ANFP a “aumentar el control sobre este club, que ya fue sancionado y perdió la categoría por incumplimientos dirigenciales”. La denuncia dejó en evidencia las prácticas que siguen afectando a futbolistas de la Segunda División, pese a múltiples advertencias.

🔊 Audios, plazos y mensajes: cómo se escaló el conflicto Lee vs Sifup

Lejos de quedar en una acusación unidireccional, Guillermo Lee respondió desde su cuenta de Instagram, acusando al Sifup de entregar “información errónea”. Según su versión, los finiquitos ya fueron dejados en una notaría y se habría informado a la Inspección del Trabajo.

El Sifup, sin embargo, contraatacó mostrando que poseen audios del presidente fechados el 17 de diciembre, en los que prometía firmar al día siguiente, algo que —según indicaron— no ocurrió. “Te recordamos que hoy es lunes 22 de diciembre”, escribieron, dejando expuesto el retraso y la poca seriedad del compromiso.

🧨 División fracturada: críticas al rol del Sifup en el ascenso

Lee no se quedó ahí. En un nuevo mensaje, aseguró tener conversaciones con el capitán del plantel que lo respaldan y acusó al Sifup de actuar “para la galería”. Además, afirmó que el sindicato “jamás ha entregado apoyo real a la división”, apuntando a un supuesto interés personal en sus intervenciones públicas.

Este nuevo enfrentamiento pone nuevamente a la Segunda División en el centro de las críticas, un espacio históricamente desprotegido y que acumula conflictos estructurales sin solución concreta. Las palabras cruzadas no sólo evidencian la falta de diálogo, sino también la urgencia de una revisión profunda en la gobernanza del fútbol chileno.