La temporada 2025 fue especialmente compleja para San Antonio Unido, marcada tanto por problemas deportivos como por sanciones administrativas que golpearon de lleno al elenco lila. Durante el campeonato, el club enfrentó castigos por incumplimientos financieros vinculados a deudas con jugadores, situación que terminó afectando su rendimiento y los condujo al descenso de categoría.

Pese a la intención de rearmar el proyecto deportivo con miras a un eventual retorno a Segunda División, la crisis institucional no parece cerrarse. Nuevos testimonios desde el interior del plantel vuelven a encender las alarmas y ponen en duda la estabilidad del club.

⚖️ Caso Sebastián Monreal y la denuncia por “pagos en negro”

Durante los últimos días, el futbolista Sebastián Monreal, ex Audax Italiano y quien perteneció durante todo el 2025 a San Antonio Unido en calidad de préstamo, tuvo la oportunidad de conversar con PrimeraBChile y exponer su caso.

El defensor comentó la compleja situación económica que vivió durante todo el año pasado en el conjunto lila: “Cuando llegué, me dijeron que me iban a dar una ayuda económica de 450 mil pesos al mes, pero eso terminó siendo solo por tres meses, cuando el acuerdo era por todo el año”.

En ese contexto, el padre del joven futbolista, Juan Carlos Monreal, en conversación con Al Aire Libre, se refirió al duro momento que vive su hijo: “Hasta antes de diciembre le debía dos millones ochocientos mil pesos y, como por el 24 de ese mes, fue el último contacto que tuvo Sebastián con Guillermo. Le hace una transferencia de 250 mil pesos y de ahí no le contestó nunca más el teléfono”.

El jugador reconoció no ser el único en el plantel del SAU que vive una situación similar: “Supuestamente me iba a pagar todo lo que me debía. Así como a mí, también a varios jugadores: Diego Cuéllar, Martín Lara, Nicolás Fortes, entre otros”. En esa misma línea, Juan Carlos Monreal se refirió a otro compañero de Sebastián: “El compromiso con ese juvenil era el mismo pago que le hacían al Seba, más el pago del departamento, porque el chico vivía fuera de Santiago”, evidenciando que su hijo no sería el único afectado por contratos impagos dentro del club.

El padre de los Monreal no quiso pasar por alto la dificultad que esta situación implica para jugadores que no cuentan con mayores recursos, enfatizando que “son chicos de 21 años y ese dinero es precisamente para cubrir cotizaciones y previsión de salud. Imagínate a quienes no tienen recursos o el apoyo de sus padres, es tremendo”.

Finalmente, Juan Carlos explicó por qué decidió visibilizar el caso: “Dar a conocer esto va a permitir que, de una vez por todas, se le ponga un paralé a este tipo de mafiosos, porque es una mafia lo que hace este señor”, apuntando directamente al presidente del SAU, Guillermo Lee, quien además será el próximo gerente comercial de Deportes Linares.

💰 El “negocio” de Guillermo Lee en San Antonio Unido

Según relata el entorno del jugador, lo que ocurre en San Antonio Unido no sería un caso puntual, sino una forma de operar que se repite. Mientras el club sigue funcionando administrativamente, son los propios futbolistas —y muchas veces sus familias— quienes terminan asumiendo gastos básicos como arriendos, traslados y mantención, quedando en una situación de total vulnerabilidad.

Juan Carlos Monreal relató que, en medio de la exposición pública del caso, Guillermo Lee habría intentado frenar la situación por distintas vías. Explicó que “ayer en la mañana tomó contacto con el representante del Seba, pidiéndole que por favor le dijera al papá de Sebastián que no siguiera haciendo esto, que lo estaba perjudicando”.

En esa misma línea, Monreal acusó que este tipo de prácticas responderían a una forma habitual de operar en el fútbol. “Este tipo de personajes están acostumbrados al abuso con los jugadores, porque los jugadores generalmente tienen que callar. Después tienen miedo a un futuro contrato, sobre todo cuando son juveniles”, afirmó, agregando que: “Yo tengo entendido que estas deudas con jugadores vienen desde el año pasado. Hay futbolistas que ya se fueron de San Antonio y a los que todavía se les debe”, sostuvo.

Finalmente, el padre del jugador apuntó a un sistema de pagos que, según acusa, se repite en la categoría. “En Segunda División se estila mucho un pago en limpio, que es el del contrato, y otro pago por debajo para completar. Con eso el directivo paga menos impuestos, porque el contrato dice otra cosa”, explicó. En ese escenario, Juan Carlos Monreal aseguró estar dispuesto a impulsar una demanda colectiva junto a otros futbolistas afectados y confirmó que en los próximos días acudirá a la Dirección del Trabajo para evaluar la presentación de una denuncia formal.