La designación del SIFUP como finalista del prestigioso premio Union Impact pone de relieve el compromiso del gremio con los futbolistas profesionales. Con este susceso, el sindicato chileno reafirma su rol como referente en materia de derechos de los jugadores y el acompañamiento que hacen en situaciones de conflicto con los dirigentes de sus clubes, como también con algunas políticas de la ANFP.

🏆 El SIFUP nomindo al premio internacional de FIFPRO

El SIFUP fue nominado entre los cinco finalistas del premio internacional Union Impact 2025 de la FIFPRO, distinción que reconoce a sindicatos que han generado un impacto real en la vida de los futbolistas. La postulación se fundamenta en la iniciativa de apoyo global al futbolista Cristóbal Campos, una acción solidaria que trascendió fronteras y se transformó en ejemplo de unidad y empatía.

✅ Compromiso social y el legado del SIFUP

Desde su directorio, el SIFUP ha impulsado proyectos enfocados en salud mental, acompañamiento laboral y redes de solidaridad para jugadores y sus familias. Esta nominación refuerza su apuesta por el bienestar integral más allá del campo de juego, una forma de compatir con los profesionales y apoyarlos incluso cuando hacen la transición del jugador activo y el retirado.

🌍 La ceremonia, el contexto internacional y la relevancia global

La entrega del premio se realizará en Lisboa, en el marco de una ceremonia de la FIFPRO que destaca a las asociaciones sindicales más innovadoras del mundo. Ser finalista implica que el SIFUP está en el radar global de derechos deportivos, lo que potencia la visibilidad del fútbol chileno y del trabajo gremial nacional en escenarios internacionales.