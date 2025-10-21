No es un adiós cualquiera. Gamadiel García, la voz de los futbolistas chilenos durante nueve años, cerró su ciclo al frente del Sifup para perseguir un sueño que lo llevará a la plana ejecutiva de FIFPro en Holanda. Un anuncio que sacudió al fútbol chileno y que marca el cierre de una etapa que transformó al gremio en una entidad fuerte y con gran representación.

La noticia se confirmó por partida doble: García se despidió en sus redes sociales con un mensaje cargado de orgullo y nostalgia, mientras que el Sifup oficializó la reestructuración de su directorio. Aunque la salida está programada para el 31 de diciembre de 2025, la sucesión se adelantó por razones administrativas. García continuará como secretario hasta su último día, pero el timón quedó en manos de Luis Marín, nuevo presidente del sindicato.

⚽ Gamadiel García y el legado que deja en el Sifup

García asumió en 2016 y durante su gestión lideró una transformación profunda del sindicato. Bajo su mando, el Sifup superó los 1.200 socios y consolidó proyectos emblemáticos: la Casa del Futbolista, un fondo de retiro que dignifica la carrera de los jugadores, programas de educación y nivelación escolar, contratos estandarizados y protección permanente de derechos laborales, incluso en la Segunda Profesional.

Su nombre también quedó asociado a movilizaciones históricas y enfrentamientos con la ANFP, defendiendo medidas en favor de los futbolistas, desde seguridad en los estadios hasta el límite de extranjeros en torneos locales. “Esta misión continúa, pero ahora desde otro lugar”, escribió García, dejando en claro que su lucha seguirá intacta desde su nueva trinchera en FIFPro.

Gamadiel García es el nuevo presidente del Sifup https://t.co/F9f0sxtjbO pic.twitter.com/fHJl5kIaQm — Sifup Chile (@sifup) December 15, 2016

🌍 Luis Marín toma el mando y enfrenta un desafío clave

El relevo quedó en manos de Luis Marín, extesorero y secretario durante la era García, quien ahora lidera un directorio acompañado por Fernando Cordero, Adán Vergara y Leandro Cañete. Marín asume en un momento importante para el fútbol chileno, con la misión de mantener el nivel de representación y consolidar al Sifup como la voz indiscutible de los futbolistas.

Con García rumbo a Holanda para representar a Chile y Sudamérica en el organismo mundial más influyente del fútbol, el Sifup inicia un nuevo capítulo. Mantener vivo el legado, continuar las batallas pendientes y proteger a los futbolistas será la misión que definirá esta nueva etapa.