Charles Aránguiz encendió la polémica en la Universidad de Chile tras el empate ante Coquimbo Unido. El Príncipe fue consultado por su participación en la Gala Cracks organizada por la ANFP y TNT Sports, y su respuesta trajo repercusiones.

“No tengo muchas ganas de ir. Defiendo a un club y este año me he sentido pasado a llevar. No tengo ganas de verle la cara a la gente de la ANFP ni del Sifup. Me he sentido pasado a llevar defendiendo esta camiseta”, dijo el experimentado volante en diálogo con la transmisión oficial.

Los dichos del bicampeón de América con La Roja generaron un gran revuelo y desde el propio Sindicato de Futbolistas Profesionales salieron al paso de sus críticas.

😮 Sifup se reunió con Charles Aránguiz

Con el objetivo de calmar las aguas y aclarar la situación, uno de los organismos mencionados por Charles Aránguiz fue a conversar directamente con él.

Este miércoles, algunos miembros del directorio del Sifup llegaron hasta el Centro Deportivo Azul para conversar con el futbolista a raíz de sus dichos.

😨 Sifup se pronunció tras los dichos de Aránguiz en la U de Chile

Tras la reunión, el presidente del Sindicato, Luis Marín, reveló que la molestia de Aránguiz se debe a la programación de los partidos de Universidad de Chile durante el año, sobre todo cuando se encontraba en las fases decisivas de la Copa Sudamericana.

“Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molesta de Charles, pero él no tenía la información de que el Sifup hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos. Desde que nos excluyeron, empezaron a suceder problemas y desorganizaciones”, dijo Marín en conversación con Radio ADN.

“Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro”, agregó.

Por último, el presidente del Sifup señaló que “que saque la voz un jugador tan importante como Charles, reflejando esta molestia, obviamente que tiene un acento distinto, pero esta problemática viene de hace muchísimo tiempo y nosotros lo hemos criticado públicamente”

