Universidad de Chile sufrió un doloroso traspié en el Campeonato Nacional. Los azules igualaron 1-1 ante Coquimbo Unido y complicaron sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Uno de los puntos altos del equipo fue Charles Aránguiz, autor del gol del empate para los universitarios. Sin embargo, el Príncipe no salió contento del Estadio Santa Laura y se lanzó con todo contra la ANFP.

😨 Charles Aránguiz se lanza contra la ANFP

En la entrevista post partido con la señal oficial, Aránguiz fue consultado por su participación en la Gala Crack (evento que organiza la ANFP y TNT Sports). Allí, el jugador confirmó que no participará y aclaró las razones de su decisión.

“No tengo muchas ganas de ir. Defiendo a un club y este año me he sentido pasado a llevar. No tengo ganas de verle la cara a la gente de la ANFP ni del Sifup. Me he sentido pasado a llevar defendiendo esta camiseta”, dijo en conversación con TNT Sports.

“No quiero darles la mano ni mostrar una sonrisa falsa. Defiendo a un club muy grande y nos han faltado el respeto”, agregó.

🔵 Charles Aránguiz y su futuro en la U de Chile

Por otro lado, el Príncipe se refirió a su futuro en la Universidad de Chile y si bien aún no ha llegado a un acuerdo con el club, adelantó que seguirá vistiendo la camiseta azul el 2026.

“Estoy en conversaciones, pero con tranquilidad, no estamos apurados. Hay buena relación con la dirigencia, ellos están muy abiertos a seguir, tenemos que ajustar algunos detalles, pero voy a seguir acá”, agregó.

Por último, Aránguiz tuvo palabras para el sorpresivo anuncio de Gustavo Álvarez, quien manifestó su deseo de partir al término de la temporada. “Él tendrá sus motivos y hay que respetar también la decisión que toma cada persona, ya sea el entrenador o los jugadores. Hay que respetar y no salirse del camino porque estamos en un club muy grande y a veces pasan estas cosas, y no nos pueden afectar”, concluyó.

