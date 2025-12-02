Universidad de Chile no pudo ante Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional. Los azules, que estaban obligados a ganar en su objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, igualaron 1-1 ante el flamante campeón del torneo en un vibrante partido en el Estadio Santa Laura.

En la primera mitad los universitarios hacían ver mal a los piratas cuando el cotejo fue interrumpido por el lanzamiento de fuegos artificiales desde la barra de la U. Una vez reanudado el juego, el elenco dirigido por Esteban González aprovechó la única clara que tuvo para anotar e irse al descanso en ventaja.

Ya en el complemento el equipo de Gustavo Álvarez salió con todo en busca de revertir el marcador, y si bien encontró rápidamente la paridad, no consiguió doblegar al ‘Barbón’, por lo que debió conformarse con el empate, resultado que complica sus opciones de acceder a la máxima competencia del continente el 2026.

⚽ Los goles de U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó sobre el final de la primera mitad, cuando una desinteligencia en la zaga de la Universidad de Chile fue aprovechada por Francisco Salinas, quien irrumpió por el sector derecho para enviar el balón al área. Allí, Gabriel Castellón salió a cortar el centro, pero no lo hizo de buena manera y provocó la aparición de Martín Mundaca, quien anotó el primero del partido a los 44 minutos.

El empate de los universitarios, en tanto, llegó en el complemento, cuando Javier Altamirano apareció por el sector derecho y luego de entrar al área buscó un centro, el cual dio en la mano de un defensor, por lo que el árbitro sancionó penal. La pena máxima fue ejecutada por Charles Aránguiz, quien remató cruzado a media altura y su disparo fue contenido por Diego Sánchez, pero el rebote le quedó al propio Príncipe, quien marcó la paridad a los 48.

📊 Estadísticas U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
Universidad de Chile
02/12/2025 18:00
1
1
Descanso : 0 1
Finalizado
Coquimbo Unido
  • Charles Aránguiz 48′
  • Matias Zaldivia 32′
  • Nicolas Ramirez 45′
  • Felipe Salomoni 76′
  • Martin Mundaca 44′
  • Matias Palavecino 32′
  • Cecilio Waterman 63′
  • Francisco Salinas 65′
  • 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 7 ‘
Coquimbo Unido
2da Tarjeta amarilla : Francisco Salinas
90 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta roja :
89 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Sebastian Cabrera
89 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Matias Palavecino
89 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Salvador Cordero
89 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Sebastian Galani
89 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Nicolas Johansen
89 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cecilio Waterman
80 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Elvis Hernandez
80 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Bruno Cabrera
76 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Felipe Salomoni
65 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Francisco Salinas
64 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Fernandez
64 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Fabian Hormazabal
63 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Cecilio Waterman
54 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Benjamin Chandia
54 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Martin Mundaca
48 ‘
Universidad de Chile
Penalti fallado : Charles Aránguiz
48 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Charles Aránguiz
45 + 3 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Nicolas Ramirez
46 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Rodrigo Contreras
46 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Nicolas Ramirez
44 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Francisco Salinas
44 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Martin Mundaca
32 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Matias Palavecino
32 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Matias Zaldivia
[ +7 ‘ ] ¡TARJETA ROJA! – Francisco Salinas ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado.
Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Sebastian Cabrera.
Cambio: se retira Sebastian Galani y entra en su lugar Salvador Cordero.
Cambio: se retira Cecilio Waterman y entra en su lugar Nicolas Johansen.
Cambio: se retira Bruno Cabrera y entra en su lugar Elvis Hernandez.
Amonestación para Felipe Salomoni.
Amonestación para Francisco Salinas.
Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Nicolas Fernandez.
Amonestación para Cecilio Waterman.
Cambio: se retira Martin Mundaca y entra en su lugar Benjamin Chandia.
FALLO – Charles Aránguiz lanza el penalti, pero no lo convierte.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Charles Aránguiz!
Cambio: se retira Nicolas Ramirez y entra en su lugar Rodrigo Contreras.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Amonestación para Nicolas Ramirez.
Asistencia de Francisco Salinas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Mundaca!
Amonestación para Matias Zaldivia.
Amonestación para Matias Palavecino.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
3-5-2
Felipe Salomoni 15
Felipe
Salomoni
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Leandro Fernandez 9
Leandro
Fernandez
Lucas Di Yorio 18
Lucas
Di
Yorio
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 3
    Ignacio Tapia
  • 27
    Rodrigo Contreras
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 34
    Flavio Moya
  • 11
    Nicolas Guerra
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Bruno Cabrera 2
Bruno
Cabrera
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Martin Mundaca 20
Martin
Mundaca
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Entrenador
  • 0
    Esteban Gonzalez
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 30
    Benjamin Chandia
10
Faltas Cometidas
12
0
Fuera de Juego
0
65
Posesión de Balón
35
3
Tarjetas Amarillas
2
4
Tiros Fuera
2
10
Tiros a Puerta
1
8
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
2
6
Saques de Portería
8
1
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
9
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
7
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
2
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
0
5
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
UNI 1 – 1 COQ 02/12/2025
COQ 1 – 0 UNI 15/06/2025
UNI 1 – 0 COQ 13/10/2024
COQ 0 – 0 UNI 09/10/2024
UNI 1 – 0 COQ 31/08/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile vs Coquimbo?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este sábado 6 de diciembre cuando visite a Deportes Iquique desde las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones en lo que será el último duelo de ambos en el Campeonato Nacional.

Por su parte, el campeón Coquimbo Unido, cerrará su histórica temporada en simultáneo cuando reciba al descendido Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🔗 Sigue todas las novedades de Universidad de Chile, Coquimbo Unido y el resto del fútbol chileno en Al Aire Libre.