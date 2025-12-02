Universidad de Chile no pudo ante Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional. Los azules, que estaban obligados a ganar en su objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, igualaron 1-1 ante el flamante campeón del torneo en un vibrante partido en el Estadio Santa Laura.

En la primera mitad los universitarios hacían ver mal a los piratas cuando el cotejo fue interrumpido por el lanzamiento de fuegos artificiales desde la barra de la U. Una vez reanudado el juego, el elenco dirigido por Esteban González aprovechó la única clara que tuvo para anotar e irse al descanso en ventaja.

Ya en el complemento el equipo de Gustavo Álvarez salió con todo en busca de revertir el marcador, y si bien encontró rápidamente la paridad, no consiguió doblegar al ‘Barbón’, por lo que debió conformarse con el empate, resultado que complica sus opciones de acceder a la máxima competencia del continente el 2026.

⚽ Los goles de U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó sobre el final de la primera mitad, cuando una desinteligencia en la zaga de la Universidad de Chile fue aprovechada por Francisco Salinas, quien irrumpió por el sector derecho para enviar el balón al área. Allí, Gabriel Castellón salió a cortar el centro, pero no lo hizo de buena manera y provocó la aparición de Martín Mundaca, quien anotó el primero del partido a los 44 minutos.

El empate de los universitarios, en tanto, llegó en el complemento, cuando Javier Altamirano apareció por el sector derecho y luego de entrar al área buscó un centro, el cual dio en la mano de un defensor, por lo que el árbitro sancionó penal. La pena máxima fue ejecutada por Charles Aránguiz, quien remató cruzado a media altura y su disparo fue contenido por Diego Sánchez, pero el rebote le quedó al propio Príncipe, quien marcó la paridad a los 48.

📊 Estadísticas U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Universidad de Chile 1 1 Descanso : 0 1 Finalizado Coquimbo Unido Charles Aránguiz 48′ Matias Zaldivia 32′

Nicolas Ramirez 45′

Felipe Salomoni 76′ Martin Mundaca 44′ Matias Palavecino 32′

Matias Palavecino 32′ Cecilio Waterman 63′

Cecilio Waterman 63′ Francisco Salinas 65′ 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 7 ‘ Coquimbo Unido 2da Tarjeta amarilla : Francisco Salinas 90 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta roja : 89 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Sebastian Cabrera 89 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Matias Palavecino 89 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Salvador Cordero 89 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Sebastian Galani 89 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Nicolas Johansen 89 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Cecilio Waterman 80 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Elvis Hernandez 80 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Bruno Cabrera 76 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Felipe Salomoni 65 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Francisco Salinas 64 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Nicolas Fernandez 64 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Fabian Hormazabal 63 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Cecilio Waterman 54 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Benjamin Chandia 54 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Martin Mundaca 48 ‘ Universidad de Chile Penalti fallado : Charles Aránguiz 48 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Charles Aránguiz 45 + 3 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Nicolas Ramirez 46 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Rodrigo Contreras 46 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Nicolas Ramirez 44 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Francisco Salinas 44 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Martin Mundaca 32 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Matias Palavecino 32 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Matias Zaldivia [ +7 ‘ ] ¡TARJETA ROJA! – Francisco Salinas ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado. Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Sebastian Cabrera. Cambio: se retira Sebastian Galani y entra en su lugar Salvador Cordero. Cambio: se retira Cecilio Waterman y entra en su lugar Nicolas Johansen. Cambio: se retira Bruno Cabrera y entra en su lugar Elvis Hernandez. Amonestación para Felipe Salomoni. Amonestación para Francisco Salinas. Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Nicolas Fernandez. Amonestación para Cecilio Waterman. Cambio: se retira Martin Mundaca y entra en su lugar Benjamin Chandia. FALLO – Charles Aránguiz lanza el penalti, pero no lo convierte. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Charles Aránguiz! Cambio: se retira Nicolas Ramirez y entra en su lugar Rodrigo Contreras. Ya en juego el segundo tiempo. [ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] Amonestación para Nicolas Ramirez. Asistencia de Francisco Salinas en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Mundaca! Amonestación para Matias Zaldivia. Amonestación para Matias Palavecino. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Chile Universidad de Chile 3-5-2 15 Felipe

Salomoni 20 Charles

Aránguiz 19 Javier

Altamirano 25 Gabriel

Castellon 2 Franco

Calderon 22 Matias

Zaldivia 5 Nicolas

Ramirez 17 Fabian

Hormazabal 8 Israel

Poblete 9 Leandro

Fernandez 18 Lucas

Di

Yorio Entrenador

0 Gustavo Alvarez

Suplentes

1 Cristopher Toselli



21 Marcelo Díaz



3 Ignacio Tapia



27 Rodrigo Contreras



6 Nicolas Fernandez



34 Flavio Moya



11 Nicolas Guerra

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 3 Manuel

Fernandez 2 Bruno

Cabrera 16 Juan

Cornejo 7 Sebastian

Galani 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 15 Cristian

Zavala 10 Matias

Palavecino 20 Martin

Mundaca 18 Cecilio

Waterman Entrenador

0 Esteban Gonzalez

Suplentes

1 Gonzalo Flores



4 Elvis Hernandez



9 Nicolas Johansen



11 Alejandro Azocar



14 Salvador Cordero



28 Sebastian Cabrera



30 Benjamin Chandia

10 Faltas Cometidas 12 0 Fuera de Juego 0 65 Posesión de Balón 35 3 Tarjetas Amarillas 2 4 Tiros Fuera 2 10 Tiros a Puerta 1 8 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 2 6 Saques de Portería 8 1 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 9 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 7 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 2 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 3 Corners 1ª Mitad 0 5 Corners 2ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 Últimos enfrentamientos UNI 1 – 1 COQ 02/12/2025 COQ 1 – 0 UNI 15/06/2025 UNI 1 – 0 COQ 13/10/2024 COQ 0 – 0 UNI 09/10/2024 UNI 1 – 0 COQ 31/08/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile vs Coquimbo?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este sábado 6 de diciembre cuando visite a Deportes Iquique desde las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones en lo que será el último duelo de ambos en el Campeonato Nacional.

Por su parte, el campeón Coquimbo Unido, cerrará su histórica temporada en simultáneo cuando reciba al descendido Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

