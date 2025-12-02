Universidad de Chile no pudo ante Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional. Los azules, que estaban obligados a ganar en su objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, igualaron 1-1 ante el flamante campeón del torneo en un vibrante partido en el Estadio Santa Laura.
En la primera mitad los universitarios hacían ver mal a los piratas cuando el cotejo fue interrumpido por el lanzamiento de fuegos artificiales desde la barra de la U. Una vez reanudado el juego, el elenco dirigido por Esteban González aprovechó la única clara que tuvo para anotar e irse al descanso en ventaja.
Ya en el complemento el equipo de Gustavo Álvarez salió con todo en busca de revertir el marcador, y si bien encontró rápidamente la paridad, no consiguió doblegar al ‘Barbón’, por lo que debió conformarse con el empate, resultado que complica sus opciones de acceder a la máxima competencia del continente el 2026.
⚽ Los goles de U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
La apertura de la cuenta llegó sobre el final de la primera mitad, cuando una desinteligencia en la zaga de la Universidad de Chile fue aprovechada por Francisco Salinas, quien irrumpió por el sector derecho para enviar el balón al área. Allí, Gabriel Castellón salió a cortar el centro, pero no lo hizo de buena manera y provocó la aparición de Martín Mundaca, quien anotó el primero del partido a los 44 minutos.
El empate de los universitarios, en tanto, llegó en el complemento, cuando Javier Altamirano apareció por el sector derecho y luego de entrar al área buscó un centro, el cual dio en la mano de un defensor, por lo que el árbitro sancionó penal. La pena máxima fue ejecutada por Charles Aránguiz, quien remató cruzado a media altura y su disparo fue contenido por Diego Sánchez, pero el rebote le quedó al propio Príncipe, quien marcó la paridad a los 48.
📊 Estadísticas U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
- Charles Aránguiz 48′
- Matias Zaldivia 32′
- Nicolas Ramirez 45′
- Felipe Salomoni 76′
- Martin Mundaca 44′
- Matias Palavecino 32′
- Cecilio Waterman 63′
- Francisco Salinas 65′
- 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Salomoni
Aránguiz
Altamirano
Castellon
Calderon
Zaldivia
Ramirez
Hormazabal
Poblete
Fernandez
Di
Yorio
- Entrenador
-
0Gustavo Alvarez
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
21Marcelo Díaz
-
3Ignacio Tapia
-
27Rodrigo Contreras
-
6Nicolas Fernandez
-
34Flavio Moya
-
11Nicolas Guerra
Sanchez
Salinas
Fernandez
Cabrera
Cornejo
Galani
Maximiliano
Camargo
Zavala
Palavecino
Mundaca
Waterman
- Entrenador
-
0Esteban Gonzalez
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
4Elvis Hernandez
-
9Nicolas Johansen
-
11Alejandro Azocar
-
14Salvador Cordero
-
28Sebastian Cabrera
-
30Benjamin Chandia
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile vs Coquimbo?
Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este sábado 6 de diciembre cuando visite a Deportes Iquique desde las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones en lo que será el último duelo de ambos en el Campeonato Nacional.
Por su parte, el campeón Coquimbo Unido, cerrará su histórica temporada en simultáneo cuando reciba al descendido Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
