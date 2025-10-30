Luis Marín asumió como presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) tras la salida de Gamadiel García con un objetivo claro: potenciar el fútbol chileno y preparar a La Roja para competir en el Mundial 2030.

Tras casi una década trabajando en el gremio, el exarquero confía en el equipo y los proyectos que vienen. En entrevista exclusiva con Al Aire Libre, Marín detalla los planes y desafíos que marcarán el rumbo del fútbol nacional.

⚽ Más torneos y oportunidades: la visión de Marín para el Sifup

El presidente del Sifup señaló que uno de sus principales objetivos es el crecimiento institucional del Sifup y preparar a La Roja adulta para que pueda volver a competir al más alto nivel. Cada proyecto que emprenden busca generar estabilidad, infraestructura y planificación estratégica.

—Ha estado harto tiempo en el Sifup, pero ahora la responsabilidad es mayor siendo el presidente.

“Estoy muy tranquilo. El nombre del cargo implica una responsabilidad distinta, pero no modifica lo que he venido haciendo estos nueve años. Tenemos un proyecto largo, con noticias positivas por venir. Confío plenamente en el equipo y en el directorio. Este paso es más simbólico, porque el trabajo sigue siendo el mismo: cuidar y potenciar al futbolista chileno”.

—¿Cuáles son los objetivos a corto plazo del Sifup?

“Queremos que el Sifup sea una entidad sólida, autosustentable y transparente. El 28 de noviembre, en el evento del fondo de retiro, anunciaremos nuevos proyectos. Además, buscamos que la selección adulta prepare su camino hacia la eliminatoria en nuestras instalaciones. Este es el lugar ideal para que Chile vuelva a competir en un Mundial, y tenemos la energía para lograrlo rumbo a 2030”.

🏆 Consolidación y rumbo al Mundial 2030

Marín también tiene la mirada puesta en crear más espacios de competencia para los futbolistas chilenos. Esto no sólo busca elevar el nivel de juego, sino también dar estabilidad laboral a los jugadores durante todo el año.

—¿Cómo ven la creación de un nuevo torneo como sindicato?

“Muy contento. Este campeonato fue idea nuestra desde 2021 y hoy se concreta, incluso con la Supercopa de cuatro equipos. Además, propusimos hacer un All Star al final de cada torneo, antes de la gala del fútbol. Entre más competencia haya, más trabajo tendrán los jugadores, mayor estabilidad y un nivel superior para Chile en torneos internacionales”, asegura Marín.

—Ustedes trabajan con la ANJUFF. ¿Qué opina sobre lo que ocurre en el fútbol femenino?

“La situación es similar a la Segunda División: mucha precariedad. Ayudamos a formar la ANJUFF y mantenemos apoyo económico. Hemos replicado todos los beneficios del Sifup para ellas. El camino será largo, pero no las vamos a dejar solas. Fuimos los únicos que las apoyamos desde el inicio”.