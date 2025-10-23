La Universidad de Chile enfrenta este jueves una semifinal que trae más que fútbol: trae memoria. El cruce con Lanús revive fantasmas del pasado y, para Luis Marín, aquel duelo de 2013 aún tiene piezas que no terminan de cerrarse. Hoy, como presidente del Sifup, volvió a mirar atrás y a mandar fuerza para el presente azul.

En una conversación con Los Tenores de la Tarde, Marín no solo recordó el resultado: trajo detalles que explican por qué aquella serie se sintió injusta. La mezcla de rabia, impotencia y esperanza quedó patente en sus palabras, y el recuerdo cobra otro tono cuando se habla de decisiones que marcaron el desenlace.

🧤 Luis Marín revive la herida de Lanús

“Necesitábamos ganar por cuatro goles y ganamos 1-0; eso quedó en la garganta”, confesó Marín. El exportero fue claro al rememorar que, en la ida en Argentina, Johnny Herrera fue titular pese a estar lesionado: “Johnny jugó lesionado en la ida, venía con problemas en la rodilla y se resintió. Yo entré después y me tocó jugar la revancha”. Esa apuesta por alinear a Herrera, explicó Marín, dejó secuelas físicas y tácticas que terminaron pesando en la serie.

La imagen del Nacional con el equipo dejando todo, pero sin el resultado que exigía la llave, es la que aún persiste en la memoria del exarquero. “Esa noche dimos todo, pero la serie ya venía condicionada”, añadió.

💬 Mensaje para el camarín azul en su desafío internacional

Año 2025 y la U vuelve a estar en la vereda del duelo continental. Marín no dudó en enviar su respaldo: “La U es el equipo que está representando a Chile en copas internacionales. Les deseo lo mejor”. Más allá de la nostalgia, su discurso busca impulsar a un plantel que puede dar vuelta la página y escribir otra historia frente a Lanús.

El duelo en el Estadio Nacional promete tensión y fútbol cargado de historia: pese a que no contará con su fiel hinchada, la U busca cerrar una deuda con su pasado y Marín, desde la memoria, empuja para que esta vez el final sea distinto.