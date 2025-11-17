Chile quedó fuera del Mundial 2026 y está viviendo un proceso de reestructuración de su plantel y en varios otros ámbitos, a propósito de que no tiene competencias oficiales confirmadas hasta 2028, año en el que se jugará la Copa América.

No obstante, el itinerario de La Roja puede cambiar ante un posible “Mundial de los Picados”, el que intenta organizar Rusia a la par de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

🌎 El “Mundial de los Picados” en el que puede participar Chile

Para arrancar desde la base: lo primero que debe conseguir Rusia es que en el próximo Consejo de la FIFA a realizarse en diciembre en Washington (aprovechando el sorteo del Mundial) le levanten parcialmente el castigo para disputar torneos internacionales, el que sostiene por la guerra con Ucrania.

Después de eso, desde el país ruso buscan crear una competencia de 8 o 12 países, en la que elencos de todas la confederaciones, pero que no hayan clasificado a la Copa del Mundo, jueguen entre sí en paralelo a la cita planetaria.

La idea es utilizar cuatro estadios que estuvieron en Rusia 2018 y mantener en acción a las selecciones que no obtuvieron su boleto a Norteamérica, según dio a conocer Doble Amarilla.

Si bien no está confirmado que el elenco de Conmebol sea Chile, parece ser el equipo con más historia de los que quedó fuera del Mundial.

🇨🇱 🇷🇺 Chile justo anda en Rusia por estos días

Además, las relaciones entre ambas federaciones están bien, ya que Chile decidió participar en un triangular en Rusia, en el que también está Perú. La Roja es uno de los pocos rivales calificados que encontró el equipo ruso en medio de la suspensión FIFA y a la ANFP le significó un problema diplomático con Ucrania.

La escuadra de Nicolás Córdova juega este martes a las 14:00 horas con Perú, después de haber derrotado el último sábado a Rusia por 2-0, todo esto en Sochi.

📲 Para conocer todas las noticias de La Roja debes seguir y mantenerte conectado a nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.