La Selección chilena afronta este martes 18 de noviembre su último desafío del 2025: un nuevo capítulo del Clásico del Pacífico frente a Perú, pactado para las 14:00 horas de Chile. El duelo llega en un ambiente especial, con La Roja reforzada anímicamente tras el sólido triunfo sobre Rusia y con la misión de cerrar la temporada mostrando crecimiento y continuidad futbolística.
El plantel dirigido interinamente por Nicolás Córdova completó sus prácticas finales en Sochi, con un grupo que mezcla titulares habituales, jugadores en ascenso y nombres que buscan consolidarse de cara al ciclo 2026. Por el lado peruano, la Bicolor presenta una nómina renovada que combina proyección y necesidad de recuperación deportiva.
🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Chile vs Perú EN VIVO?
El amistoso internacional entre Chile y Perú será emitido en televisión abierta, cable y plataformas online. Los fanáticos podrán seguir el partido con varias opciones disponibles:
- 💻 TV: Chilevisión / ESPN
- 📲 Streaming: Chilevisión Web / YouTube Chilevisión / Disney+ Premium / Disney+ Estándar
Cobertura minuto a minuto: EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, análisis, estadísticas y reacciones desde Sochi.
🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Perú?
- 📆 Martes 18 de noviembre de 2025
- ⏰ 14:00 horas en Chile (20:00 en Rusia / 17:00 GMT)
- 🏟️ Estadio Olímpico Fisht, Sochi
La Roja llega con confianza tras su victoria 2-0 sobre Rusia, extendiendo su buena racha en partidos amistosos recientes.
📡 ¿Dónde ver Chile vs Perú por Chilevisión online?
El duelo será emitido gratis por Chilevisión, tanto en su señal abierta como en sus plataformas digitales oficiales:
Chilevisión en TV Abierta (TDT):
11.1 (Santiago), 9.1 (Arica), 4.1 (Iquique), 2.1 (Calama), 7.1 (Antofagasta), 10.1 (Valparaíso), 11.1 (Temuco), 10.1 (Puerto Montt)
Chilevisión en cableoperadores:
- VTR: 21 / 711
- DirecTV: 151 / 1151
- Movistar: 121 / 811
- Claro: 55 / 555
- Zapping: 21
- Entel: 66
- Mundo: 15 / 515
- GTD/Telsur: 21 / 27
📺 ¿Dónde ver Chile vs Perú por ESPN?
La señal internacional de ESPN también transmitirá el amistoso para quienes sigan el duelo por TV de pago.
ESPN en cableoperadores:
- VTR: 48 (SD) / 843 (HD)
- DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)
- Entel: 212 (HD)
- Claro: 174 (SD) / 474 (HD)
- GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)
- Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)
- Zapping: 90 (HD)
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Perú?
El partido Chile vs Perú será transmitido gratis por:
- Chilevisión (señal abierta)
- Chilevisión Web
- YouTube oficial de Chilevisión
Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl, con cobertura completa.
💻 ¿Dónde ver Chile vs Perú online por streaming?
La transmisión digital estará disponible a través de:
- Chilevisión Web
- YouTube Chilevisión
- Disney+ Premium
- Disney+ Estándar
También podrás seguir la cobertura digital completa en Alairelibre.cl, con goles, análisis, estadísticas y declaraciones post partido.
🔴 Formación confirmada de Chile vs Perú
XI tentativo de La Roja para cerrar el año:
Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román (Benjamín Kuscevic), Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola), Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia) y Lucas Cepeda.
DT: Nicolás Córdova (interino)
Chile repetiría la base del equipo que derrotó a Rusia, apostando por velocidad en ataque y presión alta.
⚪ Formación de Perú vs Chile
Perú llega con un cuadro renovado y varios jugadores buscando consolidarse.
Diego Romero; Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López; Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe; Maxloren Castro y Álex Valera.
DT: Manuel Barreto (interino)
