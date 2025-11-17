La Selección chilena volvió a instalarse en la discusión futbolera tras su sólida actuación en Sochi frente a la Rusia de Aleksandr Golovin. El 2-0 con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz levantó el ánimo del plantel y dio señales de que el recambio comienza a tomar forma con nombres del torneo local y figuras repartidas por Europa y Sudamérica.
Perú, en tanto, vive su propio proceso de reconstrucción bajo el interinato de Manuel Barreto. La Bicolor viene de empatar 1-1 ante Rusia gracias a un golazo de Alex Valera y, días después, sufrió un duro 5-1 ante el PFC Sochi en un amistoso no oficial. Con plantel joven y muchas pruebas en marcha, el equipo peruano busca cerrar el año con una revancha frente a Chile, que lo venció 2-1 en octubre pasado en Santiago.
📅 ¿A qué hora juega Chile vs Perú y dónde ver el amistoso EN VIVO?
El partido entre Chile vs Perú se disputa este martes 18 de noviembre, en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia.
⏰ Horario
- 14:00 horas de Chile
- 20:00 horas en Rusia
📺 Transmisión EN VIVO
- Chilevisión (TV abierta)
- ESPN (cable básico)
- Streaming en Disney+, planes Estándar y Premium
Este será el último partido de La Roja en 2025, cerrando la fecha FIFA de noviembre.
🔥 La formación de Chile vs Perú para el amistoso en Sochi
El XI de Chile:
Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román (Benjamín Kuscevic), Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola), Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia) y Lucas Cepeda.
📊 Cómo llega Chile vs Perú: resultados recientes
La Roja viene de un 2-0 convincente ante Rusia y acumula buenas sensaciones:
✔️ 8 triunfos en sus últimos 10 amistosos
✔️ Goles de Tapia y Brereton ante Rusia
✔️ Victoria 2-1 sobre Perú en octubre
El proceso interino de Córdova ha dado espacio a jugadores del medio local, nuevos liderazgos en cancha y un sistema más agresivo en transición.
🇵🇪 Cómo llega Perú al Clásico del Pacífico
Perú viene de un empate 1-1 ante Rusia, con gol de Valera, y luego perdió 5-1 frente al PFC Sochi en un duelo informal.
Barreto trabaja con un plantel joven, con énfasis en el recambio y minutos para nuevas alternativas. El último cruce oficial entre ambos fue el amistoso de octubre, donde Chile ganó 2-1 en Santiago.
📚 Historial Chile vs Perú: ¿cuántas veces se han enfrentado?
El Clásico del Pacífico registra 87 partidos clase A:
- Chile: 47 triunfos
- Empates: 16
- Perú: 24 triunfos
- Goles: Chile 136 – Perú 110
En amistosos:
✔️ 26 victorias de Chile
✔️ 10 de Perú
✔️ 6 empates
El último antecedente:
📅 10 de octubre de 2025 – Santiago
Chile 2 – 1 Perú
(Goles: Osorio y autogol de Lazo)
📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Chile vs Perú, las formaciones oficiales, el minuto a minuto desde Sochi y las novedades de La Roja rumbo al ciclo 2026.