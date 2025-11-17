La Selección chilena volvió a instalarse en la discusión futbolera tras su sólida actuación en Sochi frente a la Rusia de Aleksandr Golovin. El 2-0 con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz levantó el ánimo del plantel y dio señales de que el recambio comienza a tomar forma con nombres del torneo local y figuras repartidas por Europa y Sudamérica.

Perú, en tanto, vive su propio proceso de reconstrucción bajo el interinato de Manuel Barreto. La Bicolor viene de empatar 1-1 ante Rusia gracias a un golazo de Alex Valera y, días después, sufrió un duro 5-1 ante el PFC Sochi en un amistoso no oficial. Con plantel joven y muchas pruebas en marcha, el equipo peruano busca cerrar el año con una revancha frente a Chile, que lo venció 2-1 en octubre pasado en Santiago.

📅 ¿A qué hora juega Chile vs Perú y dónde ver el amistoso EN VIVO?

El partido entre Chile vs Perú se disputa este martes 18 de noviembre, en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia.

⏰ Horario

14:00 horas de Chile

20:00 horas en Rusia

📺 Transmisión EN VIVO

Chilevisión (TV abierta)

(TV abierta) ESPN (cable básico)

(cable básico) Streaming en Disney+, planes Estándar y Premium

Este será el último partido de La Roja en 2025, cerrando la fecha FIFA de noviembre.

🔥 La formación de Chile vs Perú para el amistoso en Sochi

El XI de Chile:

Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román (Benjamín Kuscevic), Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola), Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia) y Lucas Cepeda.

📊 Cómo llega Chile vs Perú: resultados recientes

La Roja viene de un 2-0 convincente ante Rusia y acumula buenas sensaciones:

✔️ 8 triunfos en sus últimos 10 amistosos

✔️ Goles de Tapia y Brereton ante Rusia

✔️ Victoria 2-1 sobre Perú en octubre

El proceso interino de Córdova ha dado espacio a jugadores del medio local, nuevos liderazgos en cancha y un sistema más agresivo en transición.

🇵🇪 Cómo llega Perú al Clásico del Pacífico

Perú viene de un empate 1-1 ante Rusia, con gol de Valera, y luego perdió 5-1 frente al PFC Sochi en un duelo informal.

Barreto trabaja con un plantel joven, con énfasis en el recambio y minutos para nuevas alternativas. El último cruce oficial entre ambos fue el amistoso de octubre, donde Chile ganó 2-1 en Santiago.

📚 Historial Chile vs Perú: ¿cuántas veces se han enfrentado?

El Clásico del Pacífico registra 87 partidos clase A:

Chile: 47 triunfos

47 triunfos Empates: 16

16 Perú: 24 triunfos

24 triunfos Goles: Chile 136 – Perú 110

En amistosos:

✔️ 26 victorias de Chile

✔️ 10 de Perú

✔️ 6 empates

El último antecedente:

📅 10 de octubre de 2025 – Santiago

Chile 2 – 1 Perú

(Goles: Osorio y autogol de Lazo)

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Chile vs Perú, las formaciones oficiales, el minuto a minuto desde Sochi y las novedades de La Roja rumbo al ciclo 2026.