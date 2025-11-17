En plena preparación para el amistoso frente a Perú en Rusia, la Selección chilena volvió a instalarse en el centro de la conversación pública por un tema que, pase lo que pase en cancha, siempre despierta nostalgia, debate y análisis: su camiseta. Y esta vez, no por la versión titular inspirada en el cóndor presentada hace unas semanas, sino por una filtración que adelantó el diseño alternativo que Adidas había proyectado para el próximo ciclo mundialista.

La Roja cierra un 2025 marcado por el golpe de quedar fuera del Mundial 2026, pero mientras el equipo de Nicolás Córdova pone el foco en terminar bien el año, el mundo del equipamiento deportivo volvió a sacudir las aguas. Footy Headlines —medio globalmente reconocido por revelar camisetas antes de su lanzamiento oficial— publicó imágenes del nuevo uniforme suplente, un diseño que rompe con décadas de tradición y que tendrá un estreno anticipado durante el primer tramo del próximo año.

🔎 ¿Cómo será la nueva camiseta alternativa de la Selección chilena para 2026?

Footy Headlines detalla que la nueva indumentaria suplente de Chile estará fabricada sobre un color base completamente inédito en la historia de La Roja: un tono “marrón tiza”, descrito como un marrón muy claro que se acerca al blanco, pero que rompe definitivamente con la clásica camiseta visitante blanca usada durante generaciones.

El modelo incorpora un patrón grisáceo en el frente y la espalda, acompañado por detalles en burdeo oscuro en el cuello, los puños y las tres tiras de Adidas, lo que da como resultado una estética sobria, moderna y alejada del archivo histórico de uniformes de la Selección.

🇨🇱🟤 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chile 2026 Away Kit Leaked: https://t.co/j4wwGOTNpd — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 16, 2025

📅 ¿Cuándo se presentará oficialmente la nueva camiseta suplente de La Roja?

Aunque la Federación de Fútbol de Chile todavía no confirma el lanzamiento, la filtración apunta a una presentación durante el primer trimestre de 2026, siguiendo el formato reciente: campaña digital, activaciones en redes sociales y una sesión fotográfica oficial con jugadores del plantel adulto.

Cabe destacar que el uniforme fue diseñado originalmente para ser utilizado en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, con la eliminación de La Roja, la marca decidió mantener el calendario de la indumentaria pactado con la federación, por lo que el modelo será estrenado igualmente desde marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo de amistosos y competencias internacionales.

🧩 ¿En qué se inspira esta camiseta suplente de Chile?

Mientras la camiseta titular presentada este año toma referencias del cóndor, la alternativa opta por un enfoque completamente distinto. Adidas apuesta por una propuesta minimalista, tonos neutros y una estética más urbana y contemporánea. No existen referencias oficiales en torno a su inspiración, pero la paleta cromática y los acabados sugieren un concepto limpio, moderno y alejado del simbolismo tradicional del fútbol chileno.

🛒 ¿Cuánto costará la nueva camiseta suplente de Chile y dónde se podrá comprar?

Aunque Adidas aún no publica el valor oficial de la camiseta alternativa para 2026, es posible anticipar su rango de precio revisando los modelos actuales de La Roja.

Hoy, la camiseta local versión jugador tiene un valor de $104.990, mientras que la versión aficionado se comercializa por $69.990 en la tienda oficial.

Con esa referencia, se espera que la nueva camiseta suplente mantenga precios muy similares, diferenciando entre la versión profesional (más ligera y ceñida gracias a la tecnología Climacool+ y su tejido jacquard de alto rendimiento) y la edición estándar para público general.

Una vez que Adidas realice el lanzamiento oficial —previsto para el primer trimestre de 2026— la prenda estará disponible en:

Tienda online de Adidas Chile

Tiendas físicas Adidas Performance

Retail autorizado

Además, como ocurrió con la camiseta titular del cóndor, se espera preventa limitada para miembros de Adidas Creators Club.

